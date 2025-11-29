Rejtélyes, hogy mitől gyulladt ki két orosz tartályhajó a Fekete-tengeren – videó

A török tengerészeti hatóságok közlése szerint a gambiai zászló alatt üresen hajózó Kairos tanker az orosz Novorosszijszk kikötője felé tartott, amikor kigyulladt a törökországi Kocaeli tartomány partjaitól 45 kilométerre. Csaknem egy órával később a török hatóságok arról számoltak be, hogy egy másik, ugyancsak üresen közlekedő tartályhajó, a Virat is kigyulladt a Fekete-tengeren, 65 kilométerre a török partoktól.

Mindkét tartályhajó lángok martaléka lett

Fotó: X

A kigyulladt tartályhajókat Oroszország „árnyékflottájához” sorolják

Az előbbi tartályhajó 25 fős és az utóbbi 20 fős legénysége biztonságban van.

Abdulkadir Uraloglu közlekedési és infrastrukturális miniszter szombat reggel azt mondta, hogy a helyszínen lévő mentőalakulatok gyanúja szerint a tartályhajókon a tüzet „külső beavatkozás” okozta.

Külső beavatkozásként elsőre egy akna, egy rakéta, vagy egy drón juthat eszünkbe, de erről még nincs végleges információ”

– jegyezte meg a miniszter.

A Habertürk hírtelevízió jelentése szerint a tartályhajókat valószínűleg a vízfelszínen haladó drónok támadták meg.

Russian "shadow tanker fleet" member Virat reportedly burning off the coast of Turkey - one of two hit today.



Is genocidal Russian oil no longer safe anywhere? pic.twitter.com/8EuoSsx92P — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 28, 2025

Az OpenSanctions adatbázisban, amely a szankciók megkerülésében részt vevő személyeket vagy szervezeteket követi nyomon, a két tankert Oroszország „árnyékflottája” részeként tartják számon. A kifejezést azokra a hajókra alkalmazzák, amelyeket Moszkva az ukrajnai inváziója miatt bevezetett szankciók megkerülésére használ.

Az adatbázis szerint az Egyesült Államok januárban tette feketelistára a Viratot, majd utána az Európai Unió, Svájc, az Egyesült Királyság és Kanada. A Kairos tankert a nyáron tette föl a szankciós listára az Európai Unió, az Egyesült Királyság és Svájc.

