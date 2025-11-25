A britek még mindig a teára esküsznek a kávé helyett, de mi a titok?

A britek szerint az ideális tea nem forrón kerül a bögrébe, hanem éppen csak annyira melegen, hogy azonnal kortyolható legyen. A tea filterjét már nem áztatják percekig: a legtöbben úgy gondolják, hogy körülbelül két percnél is rövidebb idő, nagyjából egy perc ötvenhárom másodperc elég ahhoz, hogy kellemesen közepes erősségű legyen az ital – írja a Daily Mail.

A brit tea a teázásnak az a hagyományos formája, amely évszázadok óta a brit kultúra része.

Fotó: Unsplash

A klasszikus brit tea újragondolva

A félzsíros tej továbbra is a legnépszerűbb, és csak annyit adnak hozzá, hogy a tea világosabb, kiegyensúlyozott árnyalatú legyen. Egy kanál cukor is maradt a szokások része, de ezen túl már nem nagyon kísérleteznek a brit munkások. A sóval való ízesítést — amelyet egy tudós egyszer felvetett — szinte mindenki elutasítja, még akkor is, ha állítólag csökkenti a keserűséget. A kutatást egy autógyártó cég rendelte meg, amely egy teafőzővel felszerelt furgon bemutatásához gyűjtötte az adatokat, de az eredmények így is jól mutatják, hogyan finomodott a régi hagyomány: a klasszikus brit tea ma is ugyanolyan fontos, csak épp enyhébb formában kedvelik.

Nem is értenek a britek a teakészítéshez?

Az Egyesült Királyságban évente körülbelül 60,2 milliárd csésze teát fogyasztanak el. Ugyanakkor egy felmérés szerint a brit lakosok körülbelül 80 %-a nem megfelelő módon készíti el az italt.

Mit fogyasztanak a tea mellé?

A délutáni teázás hagyománya — apró szendvicsekkel, süteményekkel és sütikkel — még mindig fontos szerepet játszik a brit kulturális életben. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra is, hogy az ital és a mellé kínált finomságok megfelelő összehangolása teszi igazán különlegessé az élményt.