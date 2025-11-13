Teherautó hajtott az emberek közé egy piacon, többen meghaltak

A helyi tűzoltóság tisztviselője elmondta, hogy a teherautó a piac járdáján haladó emberekbe rohant.

Teherautó hajtott az emberek közé egy szöuli piacon. Fotó: ANTHONY WALLACE / AFP

A teherautó sofőrjét előállították

A sofőr azt állította, hogy hirtelen, akaratlanul gyorsított, de ezt nehéz ellenőrizni a térfigyelő kameráknak a mozgó járműről készített felvételei alapján

- mondta a nyilatkozó, hozzátéve, hogy a jármű 28 métert tolatott, majd 150 métert haladt előre. Értesülések szerint a 60 év körüli sofőr nem volt ittas, és a helyszínen őrizetbe vették. A rendőrség szerint az 1 tonnás kisteherautó délelőtt 11 óra körül hajtott az emberek közé a helyi piacon, Szöultól délnyugatra. A biztonsági kamerák felvétele alapján azt feltételezik, hogy a sofőr összekeverte a pedálokat. Az Origo korábban már írt egy hasonló cikket, miszerint gyerekek közé hajtott egy autó Berlinben.