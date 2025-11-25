141 évig élt a matuzsálem, generációk kedvence volt San Diegóban – videó

Gramma csaknem száz évvel ezelőtt, 1930 táján érkezett az első galápagosi teknősök csoportjával San Diegóba a Bronx Állatkertből. A teknős matuzsálem az "állatkert királynője" nevet kapta gondozóitól. Bár születésének pontos idejét nem tudták megállapítani, a szakértők szerint idén már 141 éves lehetett, előrehaladott kora miatt az utóbbi időkben sokat szenvedett fájó csontjaitól, ezért végül november 20-án elaltatták – írták a közleményben.
Gyerekek kedvence volt a teknős matuzsálem
A közösségi médiában számos látogató búcsúzott Grammától, felelevenítve, hogy milyen örömet okozott nekik, mikor gyerekkorukban találkoztak vele az állatkertben.
A Galápagos-szigetről származó teknősök természetes élőhelyükön, a vadonban több mint száz évig élnek, fogságban azonban akár kétszer ennyi ideig is életben maradhatnak.
A glápagosi teknősöknek 15 alfaja származik a szigetekről, ezek közül három már kihalt. A többit a sérülékeny vagy súlyosan veszélyeztetett kategóriába sorolta a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN).
Az elmúlt évtizedekben jelentős erőfeszítések folytak a fennmaradt alfajok fogságban történő tenyésztésére, és a Galápagos Conservancy szerint 1965 óta több mint tízezer fiatal példányt engedtek vissza a vadonba.
Teknőssel a rák ellen
A kutatók a közelmúltban megfejtették, hogyan tájékozódnak a teknősök. A teknős különleges életmódja és genetikája új reményeket nyithat meg a jövő orvostudománya előtt.
Mélyebbre merül, mint egy tengeralattjáró
Egy nyugat csendes-óceáni kérges teknős a salamon-szigeteki fészkelő helyétől 1.344 méterre merül alá a természetvédők szerint.
A legöregebb ismert galápagosi óriásteknős Harriet volt, ő 175 éves koráig élt az Ausztrálai Állatkertben. Az intézmény adatai szerint 1835-ben került el a Galápagos-szigetekről, amikor még csupán akkora volt, mint egy lapostányér, amiből arra következtettek, hogy valamikor 1830-ban kelhetett ki a tojásból, és 2006-ban pusztult el.