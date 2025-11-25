141 évig élt a matuzsálem, generációk kedvence volt San Diegóban – videó

Hírlevél

Elpusztult a San Diegó-i állatkert legidősebb lakója, Gramma, a 141 éves galápagosi óriásteknős – jelentették be az állatkert illetékesei. A teknős matuzsálem generációk nagy kedvence volt a városban, így sokan gyászolják.
Gramma csaknem száz évvel ezelőtt, 1930 táján érkezett az első galápagosi teknősök csoportjával San Diegóba a Bronx Állatkertből. A teknős matuzsálem az "állatkert királynője" nevet kapta gondozóitól. Bár születésének pontos idejét nem tudták megállapítani, a szakértők szerint idén már 141 éves lehetett, előrehaladott kora miatt az utóbbi időkben sokat szenvedett fájó csontjaitól, ezért végül november 20-án elaltatták – írták a közleményben.

A teknős matuzsálem körülbelül 100 éve érkezett San Diegóba – Fotó: Unsplash
Gyerekek kedvence volt a teknős matuzsálem 

A közösségi médiában számos látogató búcsúzott Grammától, felelevenítve, hogy milyen örömet okozott nekik, mikor gyerekkorukban találkoztak vele az állatkertben.

A Galápagos-szigetről származó teknősök természetes élőhelyükön, a vadonban több mint száz évig élnek, fogságban azonban akár kétszer ennyi ideig is életben maradhatnak.

A legöregebb ismert galápagosi óriásteknős Harriet volt, ő 175 éves koráig élt az Ausztrálai Állatkertben. Az intézmény adatai szerint 1835-ben került el a Galápagos-szigetekről, amikor még csupán akkora volt, mint egy lapostányér, amiből arra következtettek, hogy valamikor 1830-ban kelhetett ki a tojásból, és 2006-ban pusztult el.

A glápagosi teknősöknek 15 alfaja származik a szigetekről, ezek közül három már kihalt. A többit a sérülékeny vagy súlyosan veszélyeztetett kategóriába sorolta a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN).

Az elmúlt évtizedekben jelentős erőfeszítések folytak a fennmaradt alfajok fogságban történő tenyésztésére, és a Galápagos Conservancy szerint 1965 óta több mint tízezer fiatal példányt engedtek vissza a vadonba.

Teknőssel a rák ellen

A kutatók a közelmúltban megfejtették, hogyan tájékozódnak a teknősök. A teknős különleges életmódja és genetikája új reményeket nyithat meg a jövő orvostudománya előtt. 

Mélyebbre merül, mint egy tengeralattjáró 

Egy nyugat csendes-óceáni kérges teknős a salamon-szigeteki fészkelő helyétől 1.344 méterre merül alá a természetvédők szerint.

 

