141 évig élt a matuzsálem, generációk kedvence volt San Diegóban – videó

Gramma csaknem száz évvel ezelőtt, 1930 táján érkezett az első galápagosi teknősök csoportjával San Diegóba a Bronx Állatkertből. A teknős matuzsálem az "állatkert királynője" nevet kapta gondozóitól. Bár születésének pontos idejét nem tudták megállapítani, a szakértők szerint idén már 141 éves lehetett, előrehaladott kora miatt az utóbbi időkben sokat szenvedett fájó csontjaitól, ezért végül november 20-án elaltatták – írták a közleményben.

A teknős matuzsálem körülbelül 100 éve érkezett San Diegóba

Fotó: Unsplash

Gyerekek kedvence volt a teknős matuzsálem

A közösségi médiában számos látogató búcsúzott Grammától, felelevenítve, hogy milyen örömet okozott nekik, mikor gyerekkorukban találkoztak vele az állatkertben.

Murió Gramma, la querida tortuga de las Galápagos y residente más antigua del Zoológico de San Diego, en California. Falleció el pasado 20 de noviembre, nació en estado silvestre y se calcula que tenía alrededor de 141 años.



Gramma padecía de condiciones óseas relacionadas con… pic.twitter.com/pOv6dI7YdU — NMás (@nmas) November 25, 2025

A Galápagos-szigetről származó teknősök természetes élőhelyükön, a vadonban több mint száz évig élnek, fogságban azonban akár kétszer ennyi ideig is életben maradhatnak.

A glápagosi teknősöknek 15 alfaja származik a szigetekről, ezek közül három már kihalt. A többit a sérülékeny vagy súlyosan veszélyeztetett kategóriába sorolta a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN).

Az elmúlt évtizedekben jelentős erőfeszítések folytak a fennmaradt alfajok fogságban történő tenyésztésére, és a Galápagos Conservancy szerint 1965 óta több mint tízezer fiatal példányt engedtek vissza a vadonba.

Teknőssel a rák ellen

A kutatók a közelmúltban megfejtették, hogyan tájékozódnak a teknősök. A teknős különleges életmódja és genetikája új reményeket nyithat meg a jövő orvostudománya előtt.

Mélyebbre merül, mint egy tengeralattjáró

Egy nyugat csendes-óceáni kérges teknős a salamon-szigeteki fészkelő helyétől 1.344 méterre merül alá a természetvédők szerint.