Hihetetlen dolog derült ki a teknősökről

A fiatal álcserepesteknősök több ezer kilométert tesznek meg az óceánban, és már a legelső napoktól elképesztő navigációs képességekkel rendelkeznek. Nem vakon úsznak: egy láthatatlan mágneses „térkép” és iránytű segíti őket, hogy mindig a megfelelő irányba haladjanak. Most kiderült, hogyan használják ezt a különleges érzékszervüket – számol be a ScienceDaily.

A teknősök különleges navigációs képeségekkel rendelkeznek – Fotó: TAHSIN CEYLAN / ANADOLU

Hogyan tájékozódnak a teknősök az óceánban?

Az Észak-Karolinai Egyetem kutatói felfedezték: a teknősbébik megtaníthatók arra, hogy bizonyos mágneses mezők jelenlétében étel vár rájuk, és erre jellegzetes „tánccal” reagálnak. Testüket részben kiemelik a vízből, kinyitják a szájukat, és izgatottan mozgatják elülső uszonyaikat. Egy erős mágneses impulzus azonban megszüntette ezt a viselkedést, bizonyítva, hogy a teknősök tapintással érzékelik a mágneses mezőt. A teknősbébik már a fészkük elhagyásakor több ezer kilométeres utazásra indulnak.

Kétféle mágneses érzékelőképességük van: az egyik lehetővé teszi, hogy „lássák” a mágneses mezőt, a másik segítségével tapintással érzékelik azt.

A kutatás szerint a helyzet meghatározásában a tapintás a fő eszközük, míg a látásszerű érzék az irányt mutatja. Ez a felfedezés segít megérteni, hogyan navigálnak a teknősök az óceánokban.

