Telefonja mentette meg a haldokló nő életét

Autója nagy sebességgel egy fának csapódott, aminek következtében a nő életveszélyes sérüléseket szenvedett: eltört a nyaka, a lába, a karja, a medencéje és több bordája. A telefon azonban ekkor már „működésbe lépett”, anélkül, hogy bárki észrevette volna – írja a DailyMail.

A telefon vészhívást adott le.

Fotó: AFP

Telefonja magától hívott segítséget

A helyszínen kétszer is újra kellett éleszteni, és sürgős vérátömlesztést kapott, mielőtt kórházba vitték. Ott hetekig mesterséges kómában feküdt, miközben orvosai attól tartottak, hogy maradandó agykárosodást szenvedett. Csak később derült ki, hogy

az iPhoneja ütközésészlelő funkciója mentette meg az életét, amely automatikusan hívta a segélyhívót, miután a készülék érzékelte az ütközést.

így perceken belül megérkeztek a mentők. Hosszú hónapokig tartó rehabilitáció következett, újra meg kellett tanulnia járni és beszélni. A rendőrség nem talált bizonyítékot arra, hogy egy másik autó is érintett lett volna a balesetben, ám a nő biztos benne, hogy egy szembejövő jármű miatt történt a tragédia. Bár élete örökre megváltozott, hálás, hogy a technológia – és egyetlen pillanatnyi szerencse – végül megmentette az életét.

ÉletMentő applikáció

2020 január végén indult el a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat ÉletMentő applikációja. Az ÉletMentő applikáció a mentőhívást is megkönnyítő, számos hasznos egészségügyi információt és szolgáltatást tartalmazó mobilapplikáció. Az alkalmazás egyebek mellett lehetővé teszi, hogy a felhasználók a fontos adataikat (például ismert betegség, kezelés, gyógyszerérzékenység, stb.) előre megadják, így azok egy gombnyomásra a segélyhívással azonos időben megjelennek a mentésirányítóknál.