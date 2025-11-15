Telefonon egyeztetett egymással Vlagyimir Putyin és Benjámin Netanjahu

Részletes véleménycserét folytattak a közel-keleti térségben kialakult helyzetről, beleértve a gázai övezeti helyzet alakulását a tűzszüneti megállapodás megvalósításának és a túszcserének a tükrében, továbbá érintették az iráni atomprogrammal kapcsolatos kérdéseket és a további stabilizálódáshoz való hozzájárulás kérdéseit Szíriában - áll a Kreml által kiadott közleményben. A telefonos beszélgetést az orosz elnök kezdeményezte.

Október óta ez már a második telefonos egyeztetés a két vezető között. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)

Fotó: AFP/POOL/Alexander Kazakov

Telefonon tárgyalt a két elnök

Az izraeli miniszterelnöki hivatal közleménye szerint a telefonbeszélgetésre Putyin kezdeményezésére került sor, és egy sor nemrégiben regionális kérdésekről tartott megbeszélést követett. Október eleje óta ez a második telefonbeszélgetés a két vezető között. Az előzőben Putyin megerősítette, hogy a Kreml támogatja az izraeli-palesztin konfliktusnak a palesztin állam elismerésén alapuló megoldását.




