Súlyos veszélyben vannak azok, akik télikabátban ülnek be az autóba

A német autóklub figyelmeztet: már 16 km/órás ütközésnél is életveszélyes lehet, ha a biztonsági öv nem fekszik szorosan a testhez. A télikabát vastag bélése miatt az öv könnyen felcsúszik, így nem a csontokat, hanem a belső szerveket terheli, ami súlyos máj-, lép- vagy bélkárosodást okozhat – írja a FOCUS Online.

Nem is gondolnánk, hogy a télikabát milyen veszélyeket rejt magában

Fotó: Unsplash

Életveszélyes a télikabát

A veszély különösen nagy gyerekeknél: a megemelkedett anyag miatt a csat nem simul a combhoz, így hirtelen fékezésnél vagy ütközésnél a kicsik nincsenek megfelelően védve.

Az ADAC azt javasolja, hogy kabát nélkül csatolják be magukat az autósok. Gyerekeknél lehet kompromisszum: a kabátot ki kell nyitni, a pánt alól ki kell húzni, vagy inkább egy meleg takarót kell használni a biztonsági öv fölé.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy nemcsak a télikabát jelent kockázatot. Sapkák, sálak, ormótlan csizmák és vastag kesztyűk is ronthatják a látást, a reakcióidőt és a kormányszorítást, így jelentősen növelik a balesetveszélyt.

