Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij idegösszeomlást kapott? Az ukrán elnök kétségbeesetten keresi a kiutat

Olvasta már?

Elképesztő dolog derült ki Michael Schumacher állapotáról

Napfogyatkozás

Ritka hosszú napfogyatkozások jönnek, már most érdemes készülni

6 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A következő években ritka és látványos égi jelenségek sötétítik el Európa és Afrika egét. A különleges teljes napfogyatkozás sok országban teljesen éjszakai hangulatba borítja majd a nappalt. Az utazók számára ez kivételes alkalom, hiszen 2026-ban és 2027-ben is olyan hosszú teljes fázist ígérnek a szakértők, amilyet egy teljes évszázadban csak ritkán látni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
NapfogyatkozáseseményjelenségEurópa

A következő években két rendkívüli, teljes napfogyatkozás érinti Európa és Afrika egyes részeit, amelyek igazi különlegességnek számítanak. Az utazók számára ez ritka alkalom, hiszen teljes napfogyatkozást a világon csak kevés helyen lehet élőben megfigyelni – írja a Focus.

Teljes napfogyatkozás: innen lesz látható az évszázad eseménye
Teljes napfogyatkozás: innen lesz látható az évszázad eseménye

Napfogyatkozás Izland, Grönland és Észak-Spanyolország felett 

A napfogyatkozás jövőre, 2026. augusztus 12-én érkezik, és Nordeuropa valamint az Észak-Atlanti térség lesz a legjobb helyszín a megfigyelésére. 

A csúcspontot jelentő totalitás időtartama: 

  • Izlandon akár 2 perc 18 másodperc, 
  • Grönlandon körülbelül 2 perc 17 másodperc, 
  • Észak-Spanyolországban mintegy 1 perc 40 másodperc lesz. 

Ezekben a régiókban a tiszta, zavartalan tájak különösen jó feltételeket biztosítanak a jelenség követésére. 

2027: az évszázad egyik leghosszabb teljes napfogyatkozása 

A 2027. augusztus 2-i napfogyatkozás a hosszúsága miatt is történelminek számít. 

A pálya Észak-Afrikát és Dél-Európát érinti, és több helyen akár 6 percig is tarthat a teljes sötétség. 

A teljes napfogyatkozás először eléri Gibraltár térségét, majd tovább halad Marokkón, Algérián, Tunézián és Líbián, végül Egyiptomot borítja be teljes sötétséggel. 

Az egyik leghosszabb totalitás Girga környékén következik be: itt 6 perc 23 másodperc lesz a teljes sötétség. Luxor sem marad el sokkal, ahol 6 perc 21 másodpercig tart majd a történelmi égi jelenség. 

Mi rejtőzik valójában a sarki fény mögött? 

Az aurora borealis régóta foglalkoztatja az emberiséget, az idők során pedig különböző kultúrák különböző magyarázatokat találtak a jelenségre. Az északi fény, vagyis a sarki fény évszázadok óta lenyűgözi az embereket. Kultúrák és korszakok sokféleképpen értelmezték ezt a látványos természeti jelenséget, a mitológiától a politikai és vallási előjelekig. Ma már tudjuk, hogy a jelenséget a Nap aktivitása és a Föld mágneses tere okozza, de a múltban a fények különböző szimbolikus jelentést hordozhattak. 

Titokzatos fényvillanások a Holdon? 

A társbolygónk mindig is titokzatos, misztikus hely volt a kietlensége miatt. A Hold felszínén időről időre titokzatos fényvillanások tűnnek fel. Ezek a rövid, néha percekig tartó ragyogások a tudósok szerint leggyakrabban meteoritbecsapódások következményei, de más, természetes folyamatok is állhatnak mögöttük. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!