Ritka hosszú napfogyatkozások jönnek, már most érdemes készülni

A következő években két rendkívüli, teljes napfogyatkozás érinti Európa és Afrika egyes részeit, amelyek igazi különlegességnek számítanak. Az utazók számára ez ritka alkalom, hiszen teljes napfogyatkozást a világon csak kevés helyen lehet élőben megfigyelni – írja a Focus.

Teljes napfogyatkozás: innen lesz látható az évszázad eseménye

Napfogyatkozás Izland, Grönland és Észak-Spanyolország felett

A napfogyatkozás jövőre, 2026. augusztus 12-én érkezik, és Nordeuropa valamint az Észak-Atlanti térség lesz a legjobb helyszín a megfigyelésére.

A csúcspontot jelentő totalitás időtartama:

Izlandon akár 2 perc 18 másodperc,

Grönlandon körülbelül 2 perc 17 másodperc,

Észak-Spanyolországban mintegy 1 perc 40 másodperc lesz.

Ezekben a régiókban a tiszta, zavartalan tájak különösen jó feltételeket biztosítanak a jelenség követésére.

2027: az évszázad egyik leghosszabb teljes napfogyatkozása

A 2027. augusztus 2-i napfogyatkozás a hosszúsága miatt is történelminek számít.

A pálya Észak-Afrikát és Dél-Európát érinti, és több helyen akár 6 percig is tarthat a teljes sötétség.

A teljes napfogyatkozás először eléri Gibraltár térségét, majd tovább halad Marokkón, Algérián, Tunézián és Líbián, végül Egyiptomot borítja be teljes sötétséggel.

Az egyik leghosszabb totalitás Girga környékén következik be: itt 6 perc 23 másodperc lesz a teljes sötétség. Luxor sem marad el sokkal, ahol 6 perc 21 másodpercig tart majd a történelmi égi jelenség.

