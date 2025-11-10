A Tenerife szigetét sújtó áradás több helyszínen okozott tragédiát. Puerto de la Cruzban egy nő halt meg, miután a tenger elsodorta, Santa Cruz de Tenerifén pedig egy férfi vesztette életét. Egy harmadik férfit Granadilla közelében, a vízben találtak holtan. A mentőcsapatok szerint a hullámok több méter magasra csaptak, és még a part menti sétányokról is embereket sodortak a tengerbe - tájékoztat a BBC.

Fotó: Unsplash

Mi okozta a tragédiát Tenerifén?

A szakemberek szerint a térségben rendkívül erős tengeráramlások és szélviharok alakultak ki, amelyek két-négy méteres hullámokat keltettek. Ezek a természetes erők a sziget több pontján is veszélyes körülményeket teremtettek. A Kanári-szigetek meteorológiai szolgálata már korábban figyelmeztetett a part menti veszélyekre, ám sokan – főként turisták – mégis a közelből próbálták lefotózni a hatalmas hullámokat.

Hogyan sodorta el a tenger a turistákat Tenerifén?

A Puerto de la Cruz üdülőhelyen tíz embert ragadott magával a tenger, közülük hárman súlyosan megsérültek. Egy helyi pincér, Pedro elmondta, hogy a vízbe ugrott, hogy megmentsen több embert: „Három személyt sikerült kimentenem, de egy nőt sajnos már nem tudtam megmenteni.”

A szemtanúk szerint többen a közösségi médiába szánt videókat és képeket próbáltak készíteni, amikor a hullámok hirtelen elérték őket.

Mit tanácsolnak a hatóságok a tenerifei vihar után?

A hatóságok arra figyelmeztetik a lakosokat és az odalátogató turistákat, hogy maradjanak távol a part menti sétányoktól és kilátóktól. Az előrejelzések szerint a tenger továbbra is rendkívül nyugtalan, és a hullámok elérhetik a négy métert is. A mentőszolgálatok kiemelték: a fényképezés és a videózás kedvéért senki ne kockáztassa az életét.

