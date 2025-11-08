A hajó már süllyedt, amikor megjelent a helikopter — elképesztő tengeri mentés videón

A tengeri mentés Észak-Karolina partjaitól mintegy 480 kilométerre zajlott, amikor a „Varázsbusz” fedélzetén tartózkodó öt férfi vészjelzést adott le. Az amerikai parti őrség azonnal mozgósította az Angela McShan nevű őrhajót, egy H-130 típusú kutatórepülőt és egy mentőhelikoptert, hogy a süllyedő vitorlás közelébe érjenek. A körülmények extrémek voltak: tíz láb magas hullámok és viharos, negyvencsomós szél nehezítette a mentést – írja a DailyMail.

A drámai tengeri mentés során a parti őrség helikopterrel emelte ki az öt férfit a háborgó óceánból — a felvételek bejárták a világot Fotó:Illusztráció/Unplash

Helikopteres tengeri mentés a viharos óceán felett — így menekült meg az öt tengerész

A parti őrség által közzétett felvételeken jól látszik, ahogy a helikopter a háborgó tenger felett lebeg, miközben a mentőkosárban egyesével emelik ki a kimerült férfiakat.

A kutatórepülő találta meg a kis narancssárga mentőcsónakot, amelyben mind az öt túlélő stabil állapotban várta a mentőket. Mivel a mentés rendkívül távol történt a szárazföldtől, a haditengerészet egyik repülőgép-hordozója segített üzemanyaggal, hogy a helikopter biztonságban visszatérhessen.

A megmentett legénység tagjai később elmondták: higgadtan és szervezetten viselkedtek, elegendő vízzel és élelemmel felszerelkezve várták a segítséget. A hajó tulajdonosa, Brandon Flack, a közösségi oldalon köszönte meg a hősies helytállást, és külön kiemelte barátját, Buster Pike-ot, akinek lélekjelenléte megmentette az életüket.

„Elveszítettük a hajót, de nem a varázst” — írta a chartercég a bejegyzésében, utalva arra, hogy bár a Varázsbusz a tenger mélyére süllyedt, a történet emléke és a tenger szeretete örökre velük marad.

