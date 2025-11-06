Az ukrán Deep State katonai elemző forrás térképei szerint az orosz hadsereg előrenyomul a Donyecki Népköztársaság nyugati részén, Dimitrov közelében. A terület egy része az ukrán védelem szempontjából különösen fontos, mivel a város a háború kezdete óta az egyik logisztikai csomópontnak számít.

A „Politika Sztrani” Telegram-csatorna értesülései szerint az orosz csapatok több taktikai pontot is elfoglaltak, és jelenleg folytatják a harcokat a település határában. A jelentés szerint a Deep State térképein már látható az orosz előretörés iránya, ami arra utal, hogy a hadművelet kiterjedt és szervezett formában zajlik.

A helyi források arról is beszámoltak, hogy a térségben fokozott a tüzérségi támadások és az orosz légierő aktivitása. Az ukrán fél hivatalos reakciója egyelőre nem érkezett meg, de a Donyeck körüli harcok intenzitása az utóbbi napokban látványosan nőtt.