Újabb termékvisszahívás: veszélyes babatápszert találtak, 13 csecsemő fertőződhetett meg

Termékvisszahívás indult a ByHeart cég babatápszerére. A termékvisszahívás az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) és a Betegségmegelőzési Központ (CDC) vizsgálata után indult, miután 10 államban – köztük Arizonában, Kaliforniában és Texasban – 13 csecsemőnél alakult ki botulizmus gyanúja – tájékoztat a CBS News.
Az érintett két gyártási tétel száma:
- 206VABP/251261P2
- 206VABP/251131P2
A ByHeart Whole Nutrition Infant Formula terméke több nagy kiskereskedelmi láncnál és online is elérhető volt, és a CDC becslése szerint mintegy 1%-át tette ki az amerikai tápszerpiacnak.
Mit mond a gyártó a termékvisszahívásról?
A ByHeart Inc. társalapítója, Mia Funt közleményben hangsúlyozta: a vállalat minden erejével azon dolgozik, hogy megvédje a családokat és biztosítsa a csecsemők biztonságát.
A biztonság és az átláthatóság számunkra a legfontosabb. A visszahívás önkéntes, és elővigyázatosságból történt – szülőként megértjük, milyen aggodalmat válthat ki ez a hír.
A hatóságok szerint egyelőre nincs haláleset, de a vizsgálatok folytatódnak, hogy kiderüljön, miként történhetett a szennyeződés, és érinthetett-e más termékeket is.
Mit tegyenek az érintett szülők?
A CDC arra kér minden vásárlót, aki a visszahívott tételhez tartozó tápszert vásárolt, hogy:
- jegyezze fel a gyártási számot, mielőtt visszaviszi vagy megsemmisíti a terméket,
- mosson el minden eszközt és felületet, amely érintkezett a tápszerrel, forró, szappanos vízzel,
- keresse fel orvosát, ha a csecsemő fogyasztott a tápszerből, és a következő tünetek valamelyikét tapasztalja:
nehézlégzés, nyelési nehézség, gyenge izomtónus, csökkent arckifejezés vagy étvágytalanság, mozgáskoordinációs zavarok.
Mi az a csecsemőkori botulizmus?
A tünetek akár hetek alatt is kifejlődhetnek, ezért a szülőknek hosszabb távon is érdemes figyelniük gyermekük állapotát.
A betegség jelei közé tartozhat a székrekedés, a gyenge sírás, a lógó szemhéj, az étkezési nehézség és a légzési zavar.
A hatóságok arra kérik a fogyasztókat, hogy ne használják fel a visszahívott terméket, és kövessék az FDA hivatalos tájékoztatását a további fejleményekről.
2025. augusztus – három halálos ételmérgezés Olaszországban
Nem ez az egyetlen eset, amikor szennyezett élelmiszer miatt indult vizsgálat: Olaszországban augusztusban három ember vesztette életét súlyos ételmérgezés következtében. Két áldozat ugyanabból a food truckból vásárolt szendvicset, míg egy nő egy gasztrofesztiválon fogyasztott fertőzött ételt.
A csecsemőkori botulizmus ritka, de súlyos fertőzés, amelyet egy baktérium toxinja okoz a vastagbélben.