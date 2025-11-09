Újabb termékvisszahívás: veszélyes babatápszert találtak, 13 csecsemő fertőződhetett meg

Termékvisszahívás indult a ByHeart cég babatápszerére. A termékvisszahívás az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) és a Betegségmegelőzési Központ (CDC) vizsgálata után indult, miután 10 államban – köztük Arizonában, Kaliforniában és Texasban – 13 csecsemőnél alakult ki botulizmus gyanúja – tájékoztat a CBS News.

Újabb termékvisszahívás: veszélyes babatápszert találtak (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

Az érintett két gyártási tétel száma:

206VABP/251261P2

206VABP/251131P2

A ByHeart Whole Nutrition Infant Formula terméke több nagy kiskereskedelmi láncnál és online is elérhető volt, és a CDC becslése szerint mintegy 1%-át tette ki az amerikai tápszerpiacnak.

Mit mond a gyártó a termékvisszahívásról?

A ByHeart Inc. társalapítója, Mia Funt közleményben hangsúlyozta: a vállalat minden erejével azon dolgozik, hogy megvédje a családokat és biztosítsa a csecsemők biztonságát.

A biztonság és az átláthatóság számunkra a legfontosabb. A visszahívás önkéntes, és elővigyázatosságból történt – szülőként megértjük, milyen aggodalmat válthat ki ez a hír.

A hatóságok szerint egyelőre nincs haláleset, de a vizsgálatok folytatódnak, hogy kiderüljön, miként történhetett a szennyeződés, és érinthetett-e más termékeket is.

Mit tegyenek az érintett szülők?

A CDC arra kér minden vásárlót, aki a visszahívott tételhez tartozó tápszert vásárolt, hogy:

jegyezze fel a gyártási számot , mielőtt visszaviszi vagy megsemmisíti a terméket,

mosson el minden eszközt és felületet , amely érintkezett a tápszerrel, forró, szappanos vízzel,

keresse fel orvosát, ha a csecsemő fogyasztott a tápszerből, és a következő tünetek valamelyikét tapasztalja:

nehézlégzés, nyelési nehézség, gyenge izomtónus, csökkent arckifejezés vagy étvágytalanság, mozgáskoordinációs zavarok.

Mi az a csecsemőkori botulizmus?

A tünetek akár hetek alatt is kifejlődhetnek, ezért a szülőknek hosszabb távon is érdemes figyelniük gyermekük állapotát.

A betegség jelei közé tartozhat a székrekedés, a gyenge sírás, a lógó szemhéj, az étkezési nehézség és a légzési zavar.

A hatóságok arra kérik a fogyasztókat, hogy ne használják fel a visszahívott terméket, és kövessék az FDA hivatalos tájékoztatását a további fejleményekről.