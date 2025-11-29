Természeti katasztrófa: 248 halott, de az áldozatok száma tovább nőhet – videó

A természeti katasztrófa miatt Észak-Szumátrán nagy területek elérhetetlenek, utak és hidak rongálódtak meg, és megszakadt a kommunikáció is a leszakadt vezetékek miatt. A világtól elvágott területekre helikopterekkel juttatnak el élelmiszert és gyógyszereket.

Túlélőket keresnek a természeti katasztrófa után

Fotó: ADI PRIMA / ANADOLU

Újabb természeti katasztrófa közeleg

A múlt heti monszunesők miatt kiöntött folyók több ezer házat és épületet sodortak el a térségben.

🇮🇩 🇹🇭 🇲🇾 The death toll from devastating floods and landslides in Southeast Asia has climbed past 370 as clean-up and search and rescue operations got underway in Indonesia, Thailand and Malaysia.

➡️ https://t.co/sBzUerk6Sx pic.twitter.com/hCLSkEOZQc — AFP News Agency (@AFP) November 29, 2025

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint rövid nyugalom után újabb, nagy esőkkel járó ciklon éri el a katasztrófa sújtotta térséget a következő napokban.

Kiöntött az Ipoly

Nógrádban néhány napja homokzsákokkal védekeznek az árvíz ellen, lakóházak is veszélyben vannak.

Katasztrófahelyzet Thaiföldön

Thaiföldön az árvíz miatt több tartományban rendkívüli állapotot hirdettek, a hatóságok pedig helikopterekkel kezdték meg a betegek evakuálását.

