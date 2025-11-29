Hírlevél

Rendkívüli

természeti katasztrófa

Természeti katasztrófa: 248 halott, de az áldozatok száma tovább nőhet – videó

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Már legalább 248-an vesztették életüket az indonéziai Szumátra szigetét sújtó áradások és földcsuszamlások következtében – közölték a mentés irányítói szombat reggel. A hatóságok szerint az áldozatok száma tovább nőhet, legalább száz embert még keresnek a természeti katasztrófa sújtotta területeken.
természeti katasztrófaÉszak-Szumátrahalottak száma

A természeti katasztrófa miatt Észak-Szumátrán nagy területek elérhetetlenek, utak és hidak rongálódtak meg, és megszakadt a kommunikáció is a leszakadt vezetékek miatt. A világtól elvágott területekre helikopterekkel juttatnak el élelmiszert és gyógyszereket.

Túlélőket keresnek a természeti katasztrófa után – Fotó: ADI PRIMA / ANADOLU
Túlélőket keresnek a természeti katasztrófa után 
Fotó: ADI PRIMA / ANADOLU

Újabb természeti katasztrófa közeleg

A múlt heti monszunesők miatt kiöntött folyók több ezer házat és épületet sodortak el a térségben.

 

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint rövid nyugalom után újabb, nagy esőkkel járó ciklon éri el a katasztrófa sújtotta térséget a következő napokban.

Kiöntött az Ipoly

Nógrádban néhány napja homokzsákokkal védekeznek az árvíz ellen, lakóházak is veszélyben vannak.

Katasztrófahelyzet Thaiföldön 

Thaiföldön az árvíz miatt több tartományban rendkívüli állapotot hirdettek, a hatóságok pedig helikopterekkel kezdték meg a betegek evakuálását. 
 

 

