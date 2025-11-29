Természeti katasztrófa: 248 halott, de az áldozatok száma tovább nőhet – videó

A természeti katasztrófa miatt Észak-Szumátrán nagy területek elérhetetlenek, utak és hidak rongálódtak meg, és megszakadt a kommunikáció is a leszakadt vezetékek miatt. A világtól elvágott területekre helikopterekkel juttatnak el élelmiszert és gyógyszereket.
Újabb természeti katasztrófa közeleg
A múlt heti monszunesők miatt kiöntött folyók több ezer házat és épületet sodortak el a térségben.
A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint rövid nyugalom után újabb, nagy esőkkel járó ciklon éri el a katasztrófa sújtotta térséget a következő napokban.
Kiöntött az Ipoly
Nógrádban néhány napja homokzsákokkal védekeznek az árvíz ellen, lakóházak is veszélyben vannak.
Katasztrófahelyzet Thaiföldön
Thaiföldön az árvíz miatt több tartományban rendkívüli állapotot hirdettek, a hatóságok pedig helikopterekkel kezdték meg a betegek evakuálását.