Orbán Viktor elárulta, miért utazik Moszkvába

Elképesztő fejlemény történt az Északi Áramlat felrobbantójával kapcsolatban – részletek

Iszlám Állam

Terrorcselekményre készült: elfogták az Iszlám Állam radikálisát

Újból őrizetbe vették azt a 15 éves, török származású fiatalt, aki az év elején terrorcselekményt tervezett elkövetni a bécsi Westbahnhof pályaudvaron – közölte csütörtökön az osztrák főváros rendőrsége.
Iszlám ÁllamBécsterrorcselekmény

A fiatalt februárban állították elő az osztrák hírszerzéshez eljutott értesülések alapján. Egyebek közt késeket és olyan propagandaanyagokat találtak nála, amelyek arra utalnak, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet követője. Emellett pokolgép detonátorául szolgáló robbanóeszközök készítéséről szóló, kézzel írt jegyzeteket is találtak nála.

2015-öspárizsiterrortámadás, 2015-ös párizsi terrortámadás, Párizs, 2015, terrortámadás, Soldiers secure the area near La Belle Equipe, rue de Charonne, at the site of an attack on Paris on November 14, 2015 after a series of gun attacks occurred across Paris as well as explosions outside the national stadium where France was hosting Germany. More than 100 people were killed in a mass hostage-taking at a Paris concert hall and many more were feared dead in a series of bombings and shootings, as France declared a national state of emergency. AFP PHOTO / PIERRE CONSTANT (Photo by PIERRE CONSTANT / AFP)
Katonai készenlét a La Belle Equipe közelében  2015. november 14-i párizsi támadás helyszínén – Európában radikálisan megnőtt a terrorcselekmények száma
Fotó: PIERRE CONSTANT / AFP / PIERRE CONSTANT / AFP

 

Kés, robbanószerekről szóló jegyzetek és az Iszlám Állam propagandája

Júliusban a bécsi tartományi bíróság két év, részben felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte nem jogerősen. A bécsi ügyészség fellebbezése után október 8-án a tartományi bíróság három év, részben szintén felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Nemrég szabadlábra helyezték, de a rendőrség szerint az őrizetben töltött idő alatt, illetve azt követően tovább radikalizálódott.

Brutális terrortámadás történt évekkel ezelőtt Bécsben.

Anna Gutt rendőrségi szóvivő az APA osztrák hírügynökségnek elmondta, hogy a fiatalt továbbra is megfigyelés alatt tartották. Az Állambiztonsági és Szélsőségesség elleni Hivatal (LSE) nyomozóinak azonban feltűnt, hogy a fiatal

továbbra is nagy vonzódást mutatott a radikális iszlamista propaganda, valamint a szúrófegyverek és hasonló tárgyak iránt”.

A bécsi ügyészség ennek nyomán házkutatást rendelt el a 15 éves fiú szüleinek lakásán, amit a rendőrség Cobra különleges alakulata hajtott végre kedden. Ennek során a hatóságok lefoglalták a mobiltelefonját is. A fiú nem hajlandó tanúvallomást tenni.

Az ügyészség most bűnszövetkezetben való részvétel és terrorista bűncselekmények gyanúja miatt indított nyomozást vele szemben.

 

 

