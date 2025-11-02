Vérfürdő a brit vonaton: a rendőrség szerint nem terrorcselekmény történt

A rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint az eddigi vizsgálatok alapján nem minősül terrorcselekménynek az a késeléses támadás, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában.

Nem terrorcselekmény az angliai vonaton elkövetett késeléses támadás a rendőrség szerint Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében történt. A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult és a londoni King's Cross pályaudvarra tartott, amikor két támadó több utast megkéselt.

John Loveless, a vizsgálatot végző brit közlekedési rendőrség főfelügyelője vasárnapi sajtótájékoztatóján elmondta: a helyszínről tíz sebesültet szállítottak mentővel kórházba, egy további sebesült nem sokkal később maga jelentkezett orvosi ellátásra. Jóllehet az első jelentések arról számoltak be, hogy kilenc sérült állapota életveszélyes, a rendőrtiszt ismertetése szerint a részletesebb orvosi kivizsgálások és a kezelések után négyet közülük már kiengedtek a kórházból.

Loveless elmondta ugyanakkor, hogy ketten továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Hozzátette: a két támadót a kivonuló fegyveres rendőri egységek az első bejelentéstől számított nyolc percen belül a helyszínen elfogták.

Nem terrorcselekmény történt

A főfelügyelő tájékoztatása szerint egy 32 éves és egy 35 éves férfit vettek őrizetbe, és két különböző rendőrőrsön folyik kihallgatásuk. Mindketten Nagy-Britanniában születtek és brit állampolgárok.

A rendőrtiszt hangsúlyozta: az incidens kivizsgálásába kezdetben a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is bekapcsolódott, de az eddigi vizsgálat alapján semmi jel nem utal arra, hogy terrorcselekmény történt, az őrizetbe vett két férfit gyilkossági kísérlettel gyanúsítják.

A főfelügyelő elmondta, hogy a vizsgálatot továbbra is a brit közlekedési rendőrség irányítja.

III. Károly király a Buckingham-palota által vasárnap ismertetett nyilatkozatában elszörnyedésének és megdöbbenésének adott kifejezést a késes támadás miatt. A brit uralkodó mélységes együttérzéséről biztosította a sebesülteket és szeretteiket, egyben köszönetet mondott a sürgősségi szolgálatoknak a támadás utáni gyors fellépésükért.