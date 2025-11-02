Vérfürdő a brit vonaton: a rendőrség szerint nem terrorcselekmény történt

A rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint az eddigi vizsgálatok alapján nem minősül terrorcselekménynek az a késeléses támadás, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában.
Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében történt. A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult és a londoni King's Cross pályaudvarra tartott, amikor két támadó több utast megkéselt.
John Loveless, a vizsgálatot végző brit közlekedési rendőrség főfelügyelője vasárnapi sajtótájékoztatóján elmondta: a helyszínről tíz sebesültet szállítottak mentővel kórházba, egy további sebesült nem sokkal később maga jelentkezett orvosi ellátásra. Jóllehet az első jelentések arról számoltak be, hogy kilenc sérült állapota életveszélyes, a rendőrtiszt ismertetése szerint a részletesebb orvosi kivizsgálások és a kezelések után négyet közülük már kiengedtek a kórházból.
Loveless elmondta ugyanakkor, hogy ketten továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Hozzátette: a két támadót a kivonuló fegyveres rendőri egységek az első bejelentéstől számított nyolc percen belül a helyszínen elfogták.
Nem terrorcselekmény történt
A főfelügyelő tájékoztatása szerint egy 32 éves és egy 35 éves férfit vettek őrizetbe, és két különböző rendőrőrsön folyik kihallgatásuk. Mindketten Nagy-Britanniában születtek és brit állampolgárok.
A rendőrtiszt hangsúlyozta: az incidens kivizsgálásába kezdetben a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is bekapcsolódott, de az eddigi vizsgálat alapján semmi jel nem utal arra, hogy terrorcselekmény történt, az őrizetbe vett két férfit gyilkossági kísérlettel gyanúsítják.
A főfelügyelő elmondta, hogy a vizsgálatot továbbra is a brit közlekedési rendőrség irányítja.
III. Károly király a Buckingham-palota által vasárnap ismertetett nyilatkozatában elszörnyedésének és megdöbbenésének adott kifejezést a késes támadás miatt. A brit uralkodó mélységes együttérzéséről biztosította a sebesülteket és szeretteiket, egyben köszönetet mondott a sürgősségi szolgálatoknak a támadás utáni gyors fellépésükért.
Keir Starmer brit miniszterelnök nem sokkal korábbi nyilatkozatában mélységes aggodalmának adott hangot az incidens miatt és szintén köszönetet mondott a sürgősségi szolgálatoknak a gyors fellépésért. Starmer kérte, hogy a térségben tartózkodók mindenben a rendőrség útmutatásait kövessék.
Saját testével védte utastársát egy férfi
Egy idős férfi saját testével védett meg egy fiatal lányt a szombati késeléses támadás során Angliában. A férfi fej- és nyaksérüléseket szenvedett, miközben megakadályozta, hogy a támadó leszúrjon egy utast.
