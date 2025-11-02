Terrortámadás Bécs belvárosában – négy ember életét vesztette

A bécsi terrortámadás este 8 óra körül kezdődött a város fő zsinagógájának közelében 2020. november 2-án. Egy 20 éves fegyveres, az Iszlám Államhoz köthető Fejzulai Kujtim gépfegyverrel és pisztollyal támadt járókelőkre.

A bécsi terrortámadás után hermetikusan lezárták a belvárost — a támadó 9 percen belül meghalt. Fotó: JOE KLAMAR / AFP

A lövöldözés alig kilenc percig tartott. Négy ember vesztette életét, huszonketten megsebesültek. A rendőrség három percen belül reagált, és 20:09-re a Wega különleges egység tagjai lelőtték a támadót.

A merénylőn robbanóövet utánzó szerkezet is volt, ami tovább fokozta a pánikot. A városközpontot hermetikusan lezárták, az operát és a Burgtheatert kiürítették, a tömegközlekedést leállították. A hatóságok több mint 20 000 civil videót kaptak, amelyek bizonyították, hogy a támadó egyedül cselekedett.

Nemzetközi összefogás a terrortámadás után

A bécsi terrortámadás után Ausztria új terrorellenes törvénycsomagot fogadott el, amely megkönnyíti a radikalizálódott személyek előzetes őrizetbe vételét és kiutasítását az országból.

New York-i terrortámadás 2017-ben

Vérfürdővé vált egy halloweeni délután 2017-ben Manhattanben. A New York-i terrortámadás során egy férfi „Allahu Akbar!” kiáltást követően teherautóval hajtott a tömegbe. A támadásban nyolcan meghaltak, tizennyolcan megsérültek.