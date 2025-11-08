Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Úgy elküldték Zelenszkijt melegebb éghajlatra, hogy csak nyekkent

Le Figaro

Sokk: három fiatal nő robbanóövekkel készült terrortámadásra

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Franciaországban a DGSI három fiatal nőt tartóztatott le, akik robbanóövekkel terrortámadást készítettek elő párizsi kulturális helyszíneken. Ez már az idei év hatodik megakadályozott terrorcselekmény-kísérlete az országban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Le FigaroDGSIterrorcselekmény kísérlet

Francia különleges szolgálatok három nőt tartóztattak le, akik terrortámadást akartak végrehajtani egy párizsi kulturális intézményben – számolt be róla szombaton a Le Figaro a nemzeti terrorelhárító ügyészségre hivatkozva.

terrortámadás
Terrortámadást akart végrehajtani három nő  Fotó: NICOLAS GUYONNET / Hans Lucas

Terrortámadást akartak végrehajtani

A nők a francia belbiztonsági főigazgatóság (DGSI) munkatársai által október elején lettek elfogva Vierzonban, Lyonban és annak külvárosában, Villiérban, több hónapos megfigyelést követően. Az érintettek 18, 19 és 21 évesek.

A sajtó beszámolója szerint 

ez már a hatodik megakadályozott terrorcselekmény-kísérlet Franciaországban 2025 eleje óta.

A legidősebb gyanúsított fogyatékossággal él. A nyomozók feltételezése szerint a nők robbanóövek segítségével tervezték végrehajtani a támadást egy párizsi bárban vagy koncertteremben.

Korábban, augusztusban a média arról számolt be, hogy Franciaországban két kiskorút tartóztattak le, akik szintén terrorcselekmény előkészítésével voltak gyanúsíthatók a párizsi zsinagógákban és az Eiffel-toronynál. Az akkori beszámolók szerint a letartóztatottak arab-muszlim családból származtak, kapcsolatban álltak titkos társaságok képviselőivel, és fegyvereket próbáltak vásárolni a DarkNeten (a sötét weben).

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!