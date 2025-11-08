Sokk: három fiatal nő robbanóövekkel készült terrortámadásra

Francia különleges szolgálatok három nőt tartóztattak le, akik terrortámadást akartak végrehajtani egy párizsi kulturális intézményben – számolt be róla szombaton a Le Figaro a nemzeti terrorelhárító ügyészségre hivatkozva.

A nők a francia belbiztonsági főigazgatóság (DGSI) munkatársai által október elején lettek elfogva Vierzonban, Lyonban és annak külvárosában, Villiérban, több hónapos megfigyelést követően. Az érintettek 18, 19 és 21 évesek.

ez már a hatodik megakadályozott terrorcselekmény-kísérlet Franciaországban 2025 eleje óta.

A legidősebb gyanúsított fogyatékossággal él. A nyomozók feltételezése szerint a nők robbanóövek segítségével tervezték végrehajtani a támadást egy párizsi bárban vagy koncertteremben.

Korábban, augusztusban a média arról számolt be, hogy Franciaországban két kiskorút tartóztattak le, akik szintén terrorcselekmény előkészítésével voltak gyanúsíthatók a párizsi zsinagógákban és az Eiffel-toronynál. Az akkori beszámolók szerint a letartóztatottak arab-muszlim családból származtak, kapcsolatban álltak titkos társaságok képviselőivel, és fegyvereket próbáltak vásárolni a DarkNeten (a sötét weben).