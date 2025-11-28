Túlélte a világ egyik legsúlyosabb terrortámadását, majd még rémesebb dolog történt vele

Egy férfi, aki túlélte a terrortámadást, most értelmetlen és brutális erőszak áldozata lett. Roger Borkumra Jacksonville belvárosában három fiatal támadt rá, és olyan kegyetlenséggel bántalmazták, hogy a férfi a helyszínen életét vesztette. A tragédia megrázta Amerikát, hiszen a szeptember 11-i terrortámadás túlélője így egy másik értelmetlen támadás során vesztette életét.

Egy férfi túlélte a 2001. szeptember 11-i terrortámadást – évekkel később brutálisan agyonverték (illusztráció)

Fotó: HUBERT BOESL / DPA

Brutális támadás áldozata lett a terrortámadás túlélője

Roger Borkumra három fiatal rontott rá, akik először földre vitték, majd újra és újra rugdosták és taposták. A beszámolók szerint a támadók három alkalommal is visszatértek, hogy folytassák a bántalmazást. A helyszínen vértócsa és hosszú vérnyomcsíkok mutatták a támadás könyörtelenségét.

WTC worker who ‘narrowly escaped’ Sept. 11 terror attacks beaten to death by 3 teens, one just 12 years old: cops https://t.co/O9VFlsu5TL pic.twitter.com/f44tGjlpFp — New York Post (@nypost) November 27, 2025

Fiatalok verték agyon a férfit

A gyanúsítottak egy 13, egy 17 és egy 19 éves fiatal voltak, akiket órákon belül azonosítottak és elfogtak. A vádirat szerint gyilkosság miatt felelnek. Egyikük azt állította, hogy azért támadtak rá, mert „beszólt a halott haverjaiknak”, de a rendőrség szerint ez inkább kifogásnak tűnik. A szeptember 11-i terrortámadás túlélője végül egy kegyetlen támadás során életét vesztette.

A szeptember 11-i terrortámadás túlélője tragikus módon vesztette életét

Borkum annak idején azért kerülte el a World Trade Center tragédiáját, mert hónapokkal korábban elbocsátották az 1-es toronyból. Egy világkatasztrófát túlélt — ám évtizedekkel később fiatal támadók agyonverték – számolt be a részletekről a New York Post.

Szeptember 11. – a történelem egyik legsötétebb napja

2001. szeptember 11. fordulópont volt a modern történelemben: azon a reggelen 19 al-Kaida tag négy utasszállító repülőgépet térített el. Kettő a New York-i Világkereskedelmi Központ tornyaiba csapódott, amelyek később összeomlottak. Egy harmadik a washingtoni Pentagont érte, míg a negyedik Pennsylvaniában zuhant le, miután az utasok megakadályozták, hogy célba vegyen egy további helyszínt, feltehetően a Fehér Házat.