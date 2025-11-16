Hírlevél

Magyarország–Írország

Szoboszlai Dominik öt szóban értékelte a drámai vereséget

Tesla

Lángoltak a Tesla autói Franciaországban – videó

Hatalmas tűz pusztított Marseille közelében a minap. Egy Tesla márkakereskedésnél összesen 24 elektromos autó vált a lángok martalékává, de személyi sérülés nem történt.
Éjszaka kigyulladt egy Tesla márkakereskedés parkolója Pennes‑Mirabeau-nél, Marseille közelében.

A Tesla electric vehicles dealership and showroom, Tesla experiences a significant drop in sales across Europe. Reports indicate a substantial decrease in new Tesla registrations in the European Union. Taken in Ghent, Belgium, on April 6, 2025. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto) (Photo by Jonathan Raa / NurPhoto via AFP)
Összesen 24 Tesla vált a lángok martalékává
Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

A híradások szerint 24 elektromos gépkocsi égett le teljesen. Mintegy ötven tűzoltó több órán át oltotta a lángokat, amelyeknek sikerült megakadályozni a tűz továbbterjedését a szomszédos épületekre és további ötven autóra. Személyi sérülés szerencsére nem történt – írja a Le Parisien.

A Tesla kára 600 ezer euróra tehető

A hatóságok nyomozást indítottak az eset körülményeinek kiderítésére. Jelenleg a rendőrség vizsgálja a kamerafelvételeket, illetve a helyszíni bizonyítékokat, hogy kiderüljön: bűncselekmény áll-e a háttérben vagy technikai hiba vezetett a pusztító tűzhöz. 

Még az sem zárható ki, hogy az amerikai autógyár tulajdonosa, Elon Musk ellen tiltakozott így valaki. 

Mindenesetre a Tesla – amely a kereskedés tulajdonosa – bejelentette, együttműködik a hatóságokkal. A kárérték mintegy 600 ezer euróra (231 millió forint) tehető.

Az eset ugyanakkor ismét felszította a vitát az elektromos járművek tűzbiztonságáról. Egyes szakértők szerint ugyanakkor megalapozott statisztikák mutatják: az elektromos autóknál ritkább az ilyen jellegű tűzeset, mint a hagyományos belső égésű motorral szerelt járműveknél.

Az Origo a napokban írt arról, hogy megérkezett az olcsó Tesla. Még az AM/FM rádiót és az elektromos külső tükröket is kispórolják a Tesla Standard modellekből.

 

