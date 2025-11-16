Lángoltak a Tesla autói Franciaországban – videó

Éjszaka kigyulladt egy Tesla márkakereskedés parkolója Pennes‑Mirabeau-nél, Marseille közelében.
A híradások szerint 24 elektromos gépkocsi égett le teljesen. Mintegy ötven tűzoltó több órán át oltotta a lángokat, amelyeknek sikerült megakadályozni a tűz továbbterjedését a szomszédos épületekre és további ötven autóra. Személyi sérülés szerencsére nem történt – írja a Le Parisien.
A Tesla kára 600 ezer euróra tehető
A hatóságok nyomozást indítottak az eset körülményeinek kiderítésére. Jelenleg a rendőrség vizsgálja a kamerafelvételeket, illetve a helyszíni bizonyítékokat, hogy kiderüljön: bűncselekmény áll-e a háttérben vagy technikai hiba vezetett a pusztító tűzhöz.
Még az sem zárható ki, hogy az amerikai autógyár tulajdonosa, Elon Musk ellen tiltakozott így valaki.
Mindenesetre a Tesla – amely a kereskedés tulajdonosa – bejelentette, együttműködik a hatóságokkal. A kárérték mintegy 600 ezer euróra (231 millió forint) tehető.
Az eset ugyanakkor ismét felszította a vitát az elektromos járművek tűzbiztonságáról. Egyes szakértők szerint ugyanakkor megalapozott statisztikák mutatják: az elektromos autóknál ritkább az ilyen jellegű tűzeset, mint a hagyományos belső égésű motorral szerelt járműveknél.
