Lángoltak a Tesla autói Franciaországban – videó

Éjszaka kigyulladt egy Tesla márkakereskedés parkolója Pennes‑Mirabeau-nél, Marseille közelében.

Összesen 24 Tesla vált a lángok martalékává

Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

A híradások szerint 24 elektromos gépkocsi égett le teljesen. Mintegy ötven tűzoltó több órán át oltotta a lángokat, amelyeknek sikerült megakadályozni a tűz továbbterjedését a szomszédos épületekre és további ötven autóra. Személyi sérülés szerencsére nem történt – írja a Le Parisien.

Tesla service center des Pennes Mirabeau à 5h00 ce matin 😢😔🤬 pic.twitter.com/R5MEMUrkuC — bigoulf Cedric (@bigoulf) November 13, 2025

A Tesla kára 600 ezer euróra tehető

A hatóságok nyomozást indítottak az eset körülményeinek kiderítésére. Jelenleg a rendőrség vizsgálja a kamerafelvételeket, illetve a helyszíni bizonyítékokat, hogy kiderüljön: bűncselekmény áll-e a háttérben vagy technikai hiba vezetett a pusztító tűzhöz.

Még az sem zárható ki, hogy az amerikai autógyár tulajdonosa, Elon Musk ellen tiltakozott így valaki.

Mindenesetre a Tesla – amely a kereskedés tulajdonosa – bejelentette, együttműködik a hatóságokkal. A kárérték mintegy 600 ezer euróra (231 millió forint) tehető.

Az eset ugyanakkor ismét felszította a vitát az elektromos járművek tűzbiztonságáról. Egyes szakértők szerint ugyanakkor megalapozott statisztikák mutatják: az elektromos autóknál ritkább az ilyen jellegű tűzeset, mint a hagyományos belső égésű motorral szerelt járműveknél.

