A testszagod árulkodik rólad – fontos dologra figyelmeztethet!

A testszag minden embernél jelen van, és természetes jelenség. Bár sokan kellemetlennek találják, fontos tudni, hogy a szagok szerepet játszanak például a párválasztásban, és nem minden esetben jelentenek problémát. Dermatológus szakértő magyarázta el, mik a testszag okai és mit tehetünk ellene – írja a FOCUS online.

A kellemetlen testszag okai sokfélék lehetnek - Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY / R3F

A testszag nem mindig probléma

Minden embernek megvan a saját, egyedi szaga, és ez így természetes. A testszag fontos szerepet játszhat például abban is, hogy kivel töltjük az időnket: a kutatások szerint ugyanis hajlamosabbak vagyunk olyan emberek társaságát keresni, akiknek hozzánk hasonló szaga van. Tehát ha aggódnánk, hogy „büdösek” vagyunk, nyugodtan fellélegezhetünk: a szag önmagában nem jelent gondot. Problémássá akkor válik a testszag, ha erős vagy kellemetlen.

Gyakran a helytelen ápolás áll a háttérben: az alkalikus szappanok vagy agresszív mosószerek tönkreteszik a bőr természetes savvédő rétegét, így a baktériumok könnyen elszaporodnak.

A gyakran csak alacsony hőfokon mosható szintetikus ruhák szintén hozzájárulhatnak a kellemetlen szagokhoz, hiszen megtartják magukban a baktériumokat.

Mit tehetünk a kellemetlen testszag ellen?

Az erős testszag megváltoztatása néhány egyszerű módszerrel elérhető. A legjobb, ha kíméletesen tisztítjuk a bőrt: csak víz vagy enyhe, pH-semleges tusfürdő használata javasolt. Egy bevált házi praktika az ecetes víz: 1–2 evőkanál almaecet egy liter vízben gyengéden tisztítja a bőrt, miközben gátolja a szagkeltő baktériumok elszaporodását.

Betegséget is jelezhetnek bizonyos szagok

A kellemetlen vagy erős testszag okai azonban nemcsak a higiéniai hibák lehetnek. Bizonyos szagok komoly betegségekre, például anyagcsere-problémákra vagy daganatokra is utalhatnak.

Ha valaki hirtelen vagy tartósan szokatlan szagot tapasztal, érdemes orvosi tanácsot kérni – a testszag néha fontos figyelmeztető jel a szervezettől.

