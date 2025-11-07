Testvérgyilkosság – I. János Károly király beismerte öccse halálát

A volt spanyol király, I. János Károly most először tárta fel részletesen azt a tragikus balesetet, amely gyermekkorától kísérti. Memoárjában beismeri, hogy 1956-ban, Portugáliában egy pisztoly véletlen elsülésének következtében megölte öccsét, Alfonsót. A megrázó testvérgyilkosság, amelyet eddig csak sejtettek, most hivatalos formában is megerősítést nyert – számolt be az Express.co.uk.

I. János Károly király emlékiratában vallott a szörnyű testvérgyilkosságról Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Gyermekkori testvérgyilkosság a királyi családban

A testvérgyilkosság 1956-ban, a spanyol királyi család portugáliai tartózkodása idején történt. A fiatal János Károly és öccse, Alfonso egy pisztollyal játszottak, miután kivették a tárat, de a csőben maradt egy töltény. A fegyver elsült, és a lövés halálosnak bizonyult.

Alfonso apjuk karjaiban halt meg, ami János Károly elmondása szerint életének legnagyobb és legmaradandóbb traumája lett.

Memoárjában a volt király először beszél részletesen a balesetről. A könyv Laurence Debray francia szerző segítségével készült, és hét fejezeten keresztül mutatja be János Károly életét – a száműzetésben töltött gyermekévektől a monarchia újjáélesztéséig. A spanyol kiadás decemberben jelenik meg, Franco halálának 50. évfordulóján, ezzel is hangsúlyozva a történelmi összefüggést.

Spanyolország modernkori története: Franco tábornok és I. János Károy

A memoárban János Károly arról is ír, hogy öccsét nemcsak testvérként, hanem barátként és bizalmasként gyászolta.

Elmondása szerint minden nap gondol rá, és azóta is hordozza a tragédia súlyát.

A kötet kitér arra is, hogyan jelölte ki Francisco Franco diktátor örököséül, valamint arra, miként alakította ez a döntés Spanyolország modern történelmét.

A volt uralkodó 2014-ben mondott le a trónról fia, VI. Fülöp javára, miután házasságon kívüli kapcsolatai és korrupciós gyanúk miatt botrányok rázták meg a monarchiát. 2020-ban elhagyta Spanyolországot, hogy személyes ügyei ne ártsanak fia uralkodásának. Memoárja végén kijelenti: nem szent, de a száműzetés alapjaiban változtatta meg.