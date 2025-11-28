Újabb tragédiát okozott egy TikTok-kihívás

Egy népszerű TikTok-kihívás követése súlyos balesettel végződött Kelet-Sussexben: egy 23 éves férfi maradandó agykárosodást szenvedett, miután leesett barátja autójának motorháztetőjéről. A sofőr felfüggesztett börtönbüntetést kapott – tájékoztat a BBC.

TikTok-kihívás miatt ért súlyos baleset egy fiatalt – Fotó: Unsplash

TikTok-kihívás miatt szenvedett agykárosodást

A 23 éves Connor Pace egy autós találkozón próbált leutánozni egy TikTokon terjedő mutatványt. Barátja a kocsi motorháztetőjén feküdt, miközben Pace a bexhill-on-sea-i Ravenside Retail Park parkolójában kezdett el körözni. A mutatvány alig 17 másodpercig tartott – a fiatal lezuhant, és súlyosan beverte a fejét a betonba.

Az áldozat közel egy hónapig volt eszméletlen, több műtétre és orvosi beavatkozásra is szüksége volt.

A lewesi bíróság 16 hónap börtönt szabott ki Pace-re, amelyet két évre felfüggesztettek. A buszsofőrként dolgozó férfit két évre eltiltották a vezetéstől, 300 óra közmunkára kötelezték, és nyolc héten át este 8 és reggel 8 között megfigyelés alatt áll majd.

A Sussexi Rendőrség nyomozója, David Symonds értelmetlennek és felelőtlennek nevezte Pace döntését, amely – ahogy fogalmazott – „visszafordíthatatlanul megváltoztatta mindkettejük életét”. Hozzátette: bár nem szándékosan okozott sérülést, a sofőrnek soha nem lett volna szabad ilyen helyzetbe hoznia magát és barátját.

