Készen áll a családalapításra Timothée Chalamet! Kylie Jenner gyermeket vár?

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A Vogue csütörtöki címlapinterjújában adott interjút magánéletéről a népszerű színész. Timothée Chalamet ritkán látott őszinteséggel beszélt a Kylie Jennerrel való kapcsolatáról. Elárulta, hogy a jövőben a családalapítás is szóba kerülhet.
Kylie JennerkapcsolatTimothée Chalametsztárpárszínész

Timothée Chalamet és Kylie Jenner kapcsolata egy újabb mérföldkőhöz érkezett.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet
Kylie Jenner és Timothée Chalamet
Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN WINTER

Timothée Chalamet és Kylie Jenner magánélete több titkot is rejtegethet

A Timothée Chalamet és Kylie Jenner közti kapcsolat sokáig a titokzatosság ködébe burkolózott, de a színész most a Vogue interjújában nyíltan vallott érzéseiről. Elmondta, hogy nem a félelem vagy a hírnév miatt óvja a magánéletét, hanem egyszerűen nem szeret beszélni róla, ha nincs mit mondania. 

Ugyanakkor elismerte, hogy a családalapítás gondolata „felkerült a radarjára”, és barátai gyerekvállalásai is hatással vannak rá. 

Szerinte túl komor hozzáállás az, amikor valaki a gyerek nélküli életet tekinti erénynek. Chalamet úgy érzi, kapcsolata Jennerrel stabil és természetes, és bár mindketten világsztárok, próbálnak normális hétköznapokat élni. A sztárpár első közös fotói még 2023-ban kerültek napvilágra, amikor Jenner autóját a színész Beverly Hills-i házánál látták – a Vogue magazinnak adott interjút a Pagesix.com szemlézte.

Bár nem tudni, hogy miért tárulkozott így ki magánéletéről a színész, arról azonban nicsnenek információink, hogy a Kylie Jenner gyermeket várna. Amint megtudunk valamit, elsőként tájékoztatjuk önöket.

Kylie Jenner szexizik, Timothée Chalamet gyilkol

A szexi modell arcpirító képekkel sokkolja a közönséget, míg a népszerű színész romantikus sorozatgyilkosnak ált.

A sztárvilág egyik legfelkapottabb párosa, Kylie Jenner és Timothée Chalamet augusztusban együtt mutatkozott Budapesten. A hírességek nemcsak a filmforgatás miatt tartózkodnak a fővárosban, hanem egy barátságos kis kávézó vendégeiként is feltűntek, ami nagy meglepetést okozott a helyi rajongóknak.

 

 

