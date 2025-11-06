Készen áll a családalapításra Timothée Chalamet! Kylie Jenner gyermeket vár?

Timothée Chalamet és Kylie Jenner kapcsolata egy újabb mérföldkőhöz érkezett.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet

Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN WINTER

Timothée Chalamet és Kylie Jenner magánélete több titkot is rejtegethet

A Timothée Chalamet és Kylie Jenner közti kapcsolat sokáig a titokzatosság ködébe burkolózott, de a színész most a Vogue interjújában nyíltan vallott érzéseiről. Elmondta, hogy nem a félelem vagy a hírnév miatt óvja a magánéletét, hanem egyszerűen nem szeret beszélni róla, ha nincs mit mondania.

Ugyanakkor elismerte, hogy a családalapítás gondolata „felkerült a radarjára”, és barátai gyerekvállalásai is hatással vannak rá.

Szerinte túl komor hozzáállás az, amikor valaki a gyerek nélküli életet tekinti erénynek. Chalamet úgy érzi, kapcsolata Jennerrel stabil és természetes, és bár mindketten világsztárok, próbálnak normális hétköznapokat élni. A sztárpár első közös fotói még 2023-ban kerültek napvilágra, amikor Jenner autóját a színész Beverly Hills-i házánál látták – a Vogue magazinnak adott interjút a Pagesix.com szemlézte.

Bár nem tudni, hogy miért tárulkozott így ki magánéletéről a színész, arról azonban nicsnenek információink, hogy a Kylie Jenner gyermeket várna. Amint megtudunk valamit, elsőként tájékoztatjuk önöket.

