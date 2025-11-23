Elképesztő, mekkora összegért kelt el a leghíresebb Titanic-relikvia

Egy arany zsebóra, amelyet a Titanic egyik leggazdagabb utasa birtokolt, elképesztő, 1,78 millió fontos (kb. 8780 millió forint) áron kelt el egy árverésen. Nem csupán értékes tárgyról van szó: az óra egy egész tragikus történetet mesél el 1912. április 14-éről – számol be a BBC.

Rekordáron kelt el a Titanic legendás utasának órája

Elkelt a legdrágább Titanic-relikvia

Az arany zsebóra Isidor Straus tulajdona volt, aki feleségével, Idával együtt életét vesztette a katasztrófában. Az óra a New York-i Macy’s áruház társtulajdonosának holttestével együtt néhány nappal a tragédia után került elő az Atlanti-óceánból.

Az óra 02:20-nál állt meg – pontosan abban a pillanatban, amikor a Titanic a hullámok alá merült.

A tárgy a Straus család birtokában maradt generációkon át, míg Isidor dédunokája, Kenneth Hollister Straus felújíttatta és restauráltatta. Az árverést vezető Andrew Aldridge szerint a rekordár jól mutatja, hogy a Titanic története ma is élénken foglalkoztatja az embereket.

Minden utasnak és legénységi tagnak megvolt a maga története, amelyeket ezek a relikviák mesélnek el

– mondta Aldridge.

A Straus-házaspár története különösen szívbemarkoló: Ida Straus a katasztrófa éjszakáján nem fogadta el a mentőcsónakban felkínált helyet, mert nem akarta elhagyni férjét.

Az árverésen további Titanic-relikviák is gazdára találtak: egy levél 100 000 fontért (kb. 43,6 millió forint), egy utaslista 104 000 fontért (kb. 45,3 millió forint), az RMS Carpathia legénységének aranyérme pedig 86 000 fontért (kb. 37,5 millió forint) kelt el. Összesen 3 millió font (kb. 1,3 milliárd forint) gyűlt össze a történelmi tárgyakból.

Ki volt Isidor Straus?

A politikus Isidor Straus és felesége, Ida legendává vált története ismerős lehet az ikonikus Titanic-filmből: Ida nem akarta elhagyni férjét, ezért visszautasította a mentőcsónakban felkínált helyet, és mindketten a hajón maradtak.

