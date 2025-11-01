Egy vagyonért kelhet el a Titanic eredeti, első osztályú utaslistája

A 61 éves New Jersey-i üzletember, Frederick Sutton 1912 áprilisában a Titanic első osztályán utazott haza Angliából, ahová egészségügyi okok miatt látogatott el. Amikor a luxushajó április 14-én jéghegynek ütközött és elsüllyedt, a férfi a több mint 1500 áldozat között veszett oda. Teste soha nem került elő – ám néhány személyes tárgya megmenekült, és több mint egy évszázadon át a család birtokában maradt. Most azonban ezek a relikviák Devizesben, Wiltshire-ben november 22-én árverésre kerülnek, adott hírt a nypost.com.

A Titanic eredeti, első osztályú utaslistája több mint 30 millió forintnak megfelelő dollárért kelhet el – Fotó: Henry Aldridge & Son

A Titanic első osztályú utaslistája túlélte a jeges vizet

A Henry Aldridge & Son aukciósház szerint az archívum legértékesebb darabja az eredeti első osztályú utaslista, amely valóban a Titanicon volt, és – szinte hihetetlen módon – túlélte az Atlanti-óceán jeges vizét. A megszállott gyűjtők akár 100 ezer dollárnál (33,4 millió forintnál) is többet fizethetnek érte.

Olyan gyűjteményt találtunk, amilyenre eddig még nem volt példa. Egy Titanic-utas személyes archívuma, amely ennyire teljes és megőrzött, rendkívüli ritkaság

– nyilatkozta az aukciósház vezetője, Andrew Aldridge a BBC-nek.

A kollekció másik hátborzongató darabja egy levél a White Star Line hajózási társaságtól, amelyben a cég közli Sutton családjával, hogy külön első osztályú jegyet kellene vásárolniuk, ha a holttestet haza akarják szállíttatni. A levél azért is különösen tragikus, mert a család tévesen azt az értesítést kapta, hogy Sutton testét megtalálták, és a MacKay Bennett mentőhajó fedélzetén Nova Scotiába szállították. Ez azonban soha nem történt meg.

Aranygyűrű, ezüst síp és Sutton halálának rejtélye

Az árverésen Sutton személyes tárgyait is elárverezik – köztük egy arany pecsétgyűrűt az FS monogrammal, valamint egy ezüst sípot, amely valószínűleg a fedélzeten volt nála a tragédia idején. A szakértők szerint az idős férfi vagy a kabinjában rekedhetett, amikor a hajó elsüllyedt, vagy a jéghideg vízben vesztette életét. Egy túlélő később azt vallotta, hogy Sutton rosszul érezte magát a katasztrófát megelőző napokban.

Az aukciósház már most bejelentette, hogy 2026 áprilisában, a Titanic elsüllyedésének 114. évfordulóján újabb adag Sutton-relikvia kerül kalapács alá. A Titanic-tárgyak iránti érdeklődés továbbra is hatalmas: idén áprilisban egy túlélő által írt levelet 399 ezer dollárért (133,2 millió forintért) adtak el, 2024 novemberében pedig egy utolsó pillanatban feladott Titanic-képeslap 25 ezer dollárért (8,3 millió forintért) talált gazdára.

40 éve találták meg a Titanic roncsát

A híres óceánjáró tragikus története már több mint 100 éve foglalkoztatja az embereket. Francia és amerikai tudósok hosszas keresés után 1985 szeptember elsején Új-Fundland partjainál találták meg az 1912-ben elsüllyedt óceánjáró roncsait. James Cameron Titanic című filmje méltó emléket állított a katasztrófának. Az Origón összeszedtünk néhány érdekességet a lassan 30. születésnapját ünneplő moziról.