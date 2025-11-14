Elárverezik minden idők legértékesebb Titanic-relikviáját

A Titanic tragédiája időről időre újra a figyelem középpontjába kerül, ahogyan a hajón utazó személyekhez köthető tárgyak is gyakran különös figyelmet kapnak. Most egy arany zsebóra van a reflektorfényben, amelynek tulajdonosa a hajó egyik leggazdagabb, azóta legendává vált utasáé, Isidor Strausé volt. Ha igazak a hírek, az óra lehet a legdrágábban eladott Titanic-relikvia – írja a New York Post.

A Titanic leghíresebb utasának óráját árverezik el novemberben – Fotó: YING TANG / NurPhoto

Ritka Titanic-kincs: Isidor Straus zsebórája árverésen

A Macy’s áruház társtulajdonosa 1912 áprilisában feleségével, Ida Strausszal utazott vissza Európából New Yorkba.

A házaspár története ismerős lehet az ikonikus Titanic-filmből: Ida nem akarta elhagyni férjét, ezért visszautasította a mentőcsónakban felkínált helyet, és mindketten a hajón maradtak.

A zsebórát, amelyre az „IS” monogramot vésték, sikeresen kimentették az Atlanti-óceánból és visszajuttatták a Straus házaspár fiához, Jesse-hez. Az óra, amelyet Ida ajándékozott férjének 1888-ban, állítólag pontosan 2 óra 20 perckor állt meg – abban a pillanatban, amikor a Titanic elsüllyedt. A zsebóra mellett az aukción egy ritka levél is árverésre kerül, amelyet Ida Straus írt egy családi barátnak 1912. április 10-én. A levél Titanic-fejléccel és a hajó postahivatalának bélyegzésével rendelkezik.

A levélben Ida beszámol egy Southamptonban történt incidensről, amikor a Titanic majdnem összeütközött az SS New Yorkkal, majd megnyugtatja a címzettet, hogy az út biztonságosan folytatódik Cherbourg felé.

Az aukciót a Straus család közvetlen leszármazottai bonyolítják le a Henry Aldridge & Son aukciósháznál, Devizesben, Wiltshire-ben. A szakértők szerint az óra és a levél együttesen a Titanic történetének legértékesebb és legkülönlegesebb tárgyai.

