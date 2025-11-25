1 millió dollárért kelt el a kulcs, ami a rejtélyhez vezet

A nyertes licitáló – aki névtelen kíván maradni – nemcsak a kódokat és titkosítási táblázatokat kapja meg a titkos üzenet megszerzéséhez, hanem személyes találkozót is az alkotóval, a 80 éves Jim Sanbornnal, aki évtizedek óta foglalkozik a mű köré épült rejtélyekkel és a kódtörők közösségével – írja a New York Post.

A titkos üzenethez vezető kulcsért 1 millió dollárt fizet az új tulajdonos

Fotó: Unsplash

Globális játék épült a titkos üzenet köré

A 1990-ben felállított, S alakban hajlított rézszobor négy titkosított üzenetet rejt. Ezek közül három – K1, K2 és K3 – már megoldódott, ám a negyedik, a hírhedt K4, több mint három évtizede kifog a szakértőkön. Sanborn korábban már annyi megfejtési kísérletet kapott, hogy végül elküldésenként 50 dollárt kezdett kérni.

Az aukción nemcsak a K4 titka került kalapács alá, hanem Sanborn teljes archivált anyaga, köztük egy alternatív bekezdés is, amelyet K5-nek nevezett el.

A győztes licitáló a művész szerint „hosszú távú gondnoki tervet” dolgoz ki, és várhatóan tovább folytatja a rejtély köré épült globális játékot.

Az árverést majdnem megakasztotta, hogy két amatőr kódtörő a Smithsonian archívumában rábukkant a Kryptos szobor eredeti, összekevert szövegeire. Sanborn azonban hangsúlyozta: „Ez csak a szöveg, nem maga a megoldás. A kulcs és a módszer továbbra is rejtve van.”

Különleges árverést tart a NAV

Újabb különleges termékkörre hirdet online árverést Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV). Az ingóságokra november 8-ától lehet ajánlatot tenni, becsült értékük összesen 150 millió forint.

Kosármezek milliárdokért

A neves brit aukciós ház, a Sotheby’s és az NBA együttműködése új szintre emeli a sportrelikviák piacát. A szeptember 15-én záruló „Court Icons” aukció nem egyszerűen mezekről és labdákról szól, hanem a modern kosárlabda legnagyobb pillanatainak kézzelfogható darabjairól.