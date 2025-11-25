Nem hinné el, mennyit fizettek a világ leghíresebb titkos üzenetéért

A CIA Kryptos nevű szobra az egyik legismertebb modern kori kódtörési rejtély, amely több mint harminc éve foglalkoztatja a világ titkosított szövegek iránt érdeklődőket. A 3 méter magas, rézből készült alkotáson négy különálló kód található, amelyek közül három már megfejtést nyert, ám a negyedik titkos üzenet mindmáig feltörhetetlen. A művész, Jim Sanborn archívumának árverése most új lendületet adott a rejtély megoldásának – tájékoztat a New York Post.
Miért ilyen értékes a Kryptos negyedik üzenetének megoldása?
A negyedik rész, az úgynevezett K4 az egyetlen, amelyet még senkinek sem sikerült feltörnie, ezért óriási presztízzsel járna a megoldása. A világhírű szobor körül az évek során egy teljes közösség alakult ki, amelynek tagjai hatalmas intellektuális kihívásként tekintenek a kódtörésre. Az értéket tovább növeli, hogy a megfejtéshez vezető dokumentumok és táblázatok most először kerültek nyilvánosan elő.
Mit tartalmaz a Kryptos K4 megfejtéséhez árverezett archívum?
Az árverésen eladott gyűjteményben a művész teljes jegyzetei, kódtáblázatai és a Kryptos szobor eredeti, fel nem dolgozott anyagai szerepelnek.
A dokumentumok tartalmaznak:
- korábbi titkosítási módszereket,
- ábécé-eltolásos táblázatokat,
- alternatív szövegverziókat (például a K5-nek nevezett variációt),
- a művész saját kódrendszeri megjegyzéseit.
Ezek nélkül szinte lehetetlen rekonstruálni a teljes megoldási láncot.
Ki vásárolta meg a Kryptos szobor titkos kódjainak hozzáférését?
A licitet egy ismeretlen gyűjtő nyerte, aki 319 milliárd forintot fizetett az archívumért. A személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, de az aukciósház elmondása szerint a vásárló hosszú távú „gondozási tervet” készít, és vállalta, hogy tovább folytatja a közösséggel való együttműködést.
A művész személyesen is találkozik vele, hogy átadja a megoldáshoz szükséges anyagokat és magyarázatokat.
Miért nem sikerült eddig megfejteni a Kryptos K4 titkos üzenetét?
A K4 azért különösen nehéz, mert Sanborn több rétegű titkosítást alkalmazott, amely túlmutat a hagyományos Vigenère-eljáráson és az eltolásos ábécéken. A kódrészlet hosszúsága rövid, a mintázatok rejtettek, és a módszer kombinálja a vizuális és matematikai struktúrákat is. A kódtörők úgy vélik, hogy egy eddig ismeretlen kulcselem hiányzik – ezt pedig csak a művész archívuma tartalmazhatja.
Hogyan találtak rá kutatók a Kryptos eredeti szövegeire?
A Smithsonian Intézetben őrzött iratokban két kódtörő nemrég rábukkant a művész eredeti, összekevert szövegeire, amelyek a Kryptos megalkotásának korai fázisából származnak.
