Titkosított üzenet rovarban? Megdöbbentő kettős gyilkosság történt

Az ügy hátterében az áll, hogy Albuquerque délnyugati részén péntek este két férfit holtan találtak egy házban – már az első bejelentéskor kiderült, hogy az elkövető saját maga hívta ki a rendőrséget. Alexis Hernandez azt vallotta, hogy egy titkosított üzenet parancsára cselekedett, és egy csótányon keresztül „üzenték neki”, hogy ölnie kell - tájékoztat a New York Post.

A rendőrségi jelentésben is szerepel: a férfi egy csótányban vélte felfedezni a titkosított üzenetet

Fotó: Unsplash

Mi történt pontosan az Albuquerque-i házban?

A rendőrök péntek este 22:30 körül érkeztek a helyszínre, ahol két férfit holtan találtak, három másik felnőtt és két kisgyermek viszont épségben megúszta az esetet.

A férfi egy pisztollyal és egy tengerészgyalogos karddal várta őket az ajtóban, majd maga vallotta be, hogy ő húzta meg a ravaszt.

Hogyan került képbe a csótány és a titkosított üzenet?

Hernandez állítása szerint egyik áldozata megfigyelte őt, kamerákat szerelt fel a lámpákba, és furcsa hangokat hallott a szellőzőkből. Ekkor – elmondása szerint – egy csótány „átadott neki” egy titkosított üzenetet, amelyben az állt: „meg kell ölnöd”.

Milyen állapotban volt a férfi a gyilkosság idején?

A nyomozók szerint Hernandez zavartnak és paranoiásnak tűnt. Azt mondta, hangokat hallott, és aggódott az életéért, ezért önvédelemből vett fegyvert. A rendőrség pszichiátriai vizsgálatot is kezdeményezett, hogy kizárják a mentális betegség lehetőségét.

A férfi saját vallomása szerint a „jel” egyértelmű volt, és nem kételkedett benne, hogy cselekednie kell.

Előbb fejbe lőtte a ház tulajdonosát, majd a konyhában végzett a másik férfival is. Később visszatért a helyszínre, hogy újra rájuk lőjön, mert attól félt, még élnek.

