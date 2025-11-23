Lenyűgöző titokzatos földi jelenséget fotózott a NASA űrhajósa – videó

Hírlevél

Rendkívüli

A NASA egy új, elképesztő felvételt tett közzé, amely a Föld légköre felett tűnt fel. A képeken egy titokzatos földi jelenség ragyog át a bolygó pereme fölött, szinte misztikus látványt nyújtva. A felvétel már világszerte lázba hozta az űrkutatás rajongóit.
A jelenséget Zena Cardman örökítette meg november 17-én, amikor az ISS fedélzetén szolgált. A titokzatos földi jelenség ritkán látható ilyen tisztán a világűrből. Cardman elmondta, hogy odalentről még nem tapasztalta ezt a látványt.

Északi fényTitokzatos égi jelenség: A sarki fény (aurora borealis)
Titokzatos égi jelenség: A sarki fény (aurora borealis) Fotó: Shutterstock

Mi volt a titokzatos földi jelenség, amit az űrhajós rögzített?

A NASA által közzétett kép a világűrből mutatja meg az aurora borealis, vagyis a sarki fény különleges íveit. A ragyogó fény a bolygó felett kúszott végig, látványos mozgással.

Cardman a SpaceX Crew–11 küldetés parancsnokaként dolgozik az ISS-en, ahonnan tökéletes rálátása van a Föld légköri jelenségeire. Innen rögzítette a felvételt a világűrből, amely ilyen tisztán mutatja meg a sarki fényt.

Az asztronauta szerint a sarki fény odafentről gyakori, mégis minden alkalom lenyűgöző. A most látott aurora borealis különösen erősen ragyogott, ezért is lett kiemelkedő ez a titokzatos földi jelenség – írja a BBC.

Sarki fény: Az aurora borealis

Az aurora borealis régóta foglalkoztatja az emberiséget, az idők során pedig különböző kultúrák különböző magyarázatokat találtak a jelenségre. Bár a sarki fény látványos színjátékának ma már ismert a tudományos magyarázata, a mitológiától a politikai szimbolikáig nyomott hagyott a világtörténelemben.

 

