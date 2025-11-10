Váratlan vendég kopogtat Putyinnál, de nem az, akit mindenki várt

A Kreml közleménye szerint Tokajev kazah elnök hivatalos állami látogatásra indul Oroszországba november 11–12-én, Putyin meghívására. A két vezető a politikai, gazdasági és humanitárius együttműködés erősítéséről tárgyal majd, valamint megvitatják a régiót és a világot érintő legfontosabb kérdéseket is.

Tokajev állami látogatásra érkezik Oroszországba Putyin meghívására

Fotó: AFP/POOL/Alexander Kazakov

A találkozón várhatóan szó lesz a Kazahsztán és Oroszország közötti áruforgalomról is, beleértve azt a javaslatot, hogy Moszkva eltörölje a kazah fuvarozókra vonatkozó 90 napos korlátozást. A látogatás során egy sor kétoldalú megállapodás aláírását is tervezik.

A program részeként Putyin és Tokajev közösen szólalnak fel a 21. Orosz–Kazah Régióközi Együttműködési Fórum plenáris ülésén, amelyet az idei évben az orenburgi határ közelében fekvő Uralszkban rendeznek meg, videókapcsolaton keresztül.

A két elnök legutóbb október 10-én találkozott, amikor a FÁK államfői tanácsának ülésén egyeztettek. Akkor a regionális biztonság és a gazdasági integráció mellett több közös projekt is napirendre került. A mostani moszkvai találkozó várhatóan tovább mélyíti az orosz–kazah kapcsolatrendszert - írja a Life.ru.