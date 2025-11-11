Riasztották az orosz légierőt, elkezdődött az őrült hajsza

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte, hogy Tokajev kazah elnök repülőgépét orosz vadászgépek kísérték az ország légterében, de ennek semmi köze nem volt a biztonsági intézkedésekhez. Peszkov a TASSZ hírügynökségnek elmondta, hogy az eset „nem biztonsági kérdés, hanem egyfajta tiszteletadás, amely az állami látogatás részét képezi” – írta a Lenta.

Tokajev repülőgépét orosz vadászgépek kísérték – a Kreml elmagyarázta, miért Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU AGENCY

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a külföldi államfők hivatalos érkezésekor gyakori, hogy a vendég ország légierője díszkíséretet biztosít a repülőgépnek. A gesztus a kétoldalú kapcsolatok fontosságát és a protokolláris tiszteletet jelképezi.

Kaszim-Zsomart Tokajev október 11-én érkezett Oroszországba kétnapos állami látogatásra, amelynek során találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is. A repülőgépet az orosz védelmi minisztérium Su–35-ös vadászgépei kísérték, egészen a leszállásig.