Tom Cruise évtizedeket várt erre az elismerésre

Jó sokat kellett várnia Tom Cruise-nak az első szoborára: november 16-án, Los Angelesben a 16. Governors Awards gálán átadták neki a tiszteletbeli Oscar-díjat, elismerve filmes életművét.

Tom Cruise, kezében élete első Oscar-díja

Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A hollywoodi akciósztárt – aki több mint négy évtizede van a szakmában – korábban négy alkalommal jelölték Oscarra: kétszer a legjobb színész díjára a Született július negyedikén és a Jerry Maguire című filmekben nyújtott alakításáért, egyszer a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában a Magnólia című moziért, a Top Gun: Maverick című produkciójáért pedig a legjobb film kategóriában producerként – írja a Bild. Érdekes módon az Esőemberben nyújtott alakításáért nem jelölték.

Tom Cruise a gyermekkoráról mesélt

Cruise beszéde a díjátadó mélyen megindító volt, és arról nyilatkozott, mit jelent neki a film:

„A mozi egy utazás, amely elvisz mindenkit a világ minden tájára. Nem számít, honnan jöttünk, a moziban együtt nevetünk, együtt érezzük jól magunkat, együtt reménykedünk, vagy érzékenyülünk el, és ez ennek a művészeti formának az ereje.

És ezért fontos ez nekem is. Szóval, a filmkészítés nem az, amit csinálok, hanem az, aki én vagyok” – mondta Tom Cruise a díjátadón. Felidézte gyerekkorát is, amikor először lépett be egy sötét moziterembe, és a vászon fénycsóvája új világokat nyitott meg előtte. Kultúrák és tájak tárultak fel előtte, és ez valamit elindított benne.

Felébresztette a kalandvágyát, a tudásszomját, a vágyat, hogy megértse az emberiséget, karaktereket ábrázoljon, történeteket meséljen el a világnak.

Az Oscart Cruise-nak a mexikói rendező, Alejandro Inárritu adta át, aki egy új közös projektben, a 2026 októberében a mozikba kerülő filmen dolgozik vele. A gálán vele együtt kaptak díjat mások is: a 79 éves Emmy- és Grammy-díjas énekesnő, Dolly Parton, Debbie Allen koreográfus és színész, valamint Wynn Thomast, az elismert díszlettervező is.