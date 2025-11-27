Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Szorul a hurok: kiderült Zelenszkij gyenge pontja – az USA kitálalt

Sport

Az Origo olvasói döntöttek Arne Slot sorsáról – menjen vagy maradjon a Liverpool edzője?

Donald Trump

Sokkoló háttéralku: egyetlen hívás átírta Ukrajna háborús terveit

8 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meglepő részletek kerültek nyilvánosságra egy amerikai–orosz diplomáciai háttérbeszélgetésből. Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke személyesen beszélte le Donald Trump amerikai elnököt arról, hogy hosszú hatótávolságú Tomahawk rakétákat adjon Ukrajnának. Mindez egy nappal Volodimir Zelenszkij washingtoni látogatása előtt történt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald TrumpVlagyimir PutyinUkrajna

A Bloomberg által közzétett átirat szerint a hívást Trump különmegbízottja, Steve Witkoff készítette elő, aki azt tanácsolta a Kremlnek, hogy Putyin „hízelgő hangnemben” dicsérje Trump gázai tűzszünetben játszott szerepét. Az orosz elnök így is tett, béketeremtőként méltatta Trumpot, majd figyelmeztette, hogy a Tomahawk rakéták átadása „súlyos károkat” okozna az amerikai–orosz kapcsolatokban – számolt be a New York Post

Trump és Zelenszkij október 17-i találkozóján a Tomahawk rakéták is szóba kerültek – Fotó: BRYAN DOZIER / NurPhoto
Trump és Zelenszkij október 17-i találkozóján a Tomahawk rakéták is szóba kerültek
Fotó: BRYAN DOZIER / NurPhoto

A Tomahawk rakéták fontos célpontokat érhettek volna el

A Pentagon korábban már jóváhagyta a rakéták átadását, és Trump is nyitottnak tűnt. Az eszközök több mint 1500 kilométerre lévő orosz katonai és energetikai célpontokat érhettek volna el, ám a Putyin-hívás után az amerikai elnök visszatáncolt.

A másnap érkező Zelenszkij hiába készült részletes célpontlistával, Trump ekkorra már letett a döntésről. 

A Fehér Ház szerint mindez „normál diplomáciai folyamat”, Trump pedig úgy fogalmazott:

 Ez egy teljesen szokásos tárgyalási helyzet.”

A kiszivárgott részletek azonban azt mutatják: Putyin egyetlen telefonhívása sikeres volt, míg Zelenszkij hónapokig hiába lobbizott. 

Úgy tűnt, a Pentagon zöld utat adott

November 1-jén még arról írt az Origo, hogy a Pentagon jóváhagyta az amerikai hosszú hatótávolságú rakéták szállítását Ukrajnába. 

Trump váratlan döntése 

Trump amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államoknak „egyelőre nincs szándékában” Tomahawk cirkálórakétákat küldeni Ukrajnának, de később akár meg is változtathatja az álláspontját.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!