Veszélyes fordulat – jóváhagyták a Tomahawk rakétákat, Trump kezében a döntés

A Pentagon jóváhagyta, hogy a Fehér Ház megkezdje a Tomahawk rakéták Ukrajnába történő szállításának előkészítését.A CNN szerint az amerikai védelmi minisztérium úgy ítélte meg, hogy a Tomahawk rendszer átadása nem gyengíti az Egyesült Államok hadianyag-készleteit – írja a Lenta.

A Pentagon jóváhagyta a Tomahawk rakéták Ukrajnába szállításának előkészítését — a döntés az elnök kezében van. Fotó: JONATHAN SUNDERMAN / US NAVY



A fegyverszállításról szóló végső döntést azonban még mindig az Egyesült Államok elnökének kell meghoznia.

Korábban az ukrán hadsereg kifejezetten olyan, Tomahawk-hoz hasonló hosszú hatótávolságú eszközöket kért, amelyek gyorsan bevethetők, és nem igényelnek bonyolult előkészületeket.

Miért jelentős a Tomahawk szállítása Ukrajnába?

A Tomahawk manőverező robotrepülőgépek nagy hatótávolságú, precíziós fegyverek, amelyek képesek mélyen az ellenséges vonalak mögötti célpontokat is eltalálni.

Ha Ukrajna hozzájuk jut, a konfliktus dinamikája érezhetően megváltozhat — elemzők szerint ez új nyomást gyakorolhat Moszkvára, és növelheti az amerikai befolyást a térségben.

Mit is tud ez a Tomahawk?

Az amerikai gyártmányú, stratégiai irányított Tomahawk-rakéta hadihajókról vagy tengeralattjárókról is indítható szárazföldi célpontok ellen — nukleáris robbanófej szerelhető rá.