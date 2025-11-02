Hírlevél

Súlyos terrortámadás a vonaton – 10 embert késeltek meg

hindu templom

Halálos katasztrófa a templomban, agyontaposták egymást az emberek

Tragikus balesetben halt meg legalább 12 ember Indiában. Egy hindu templomban tört ki tömegpánik, több embert agyontapostak.
Legalább 12 ember életét vesztette és több tucat megsérült egy templomnál kitört tömegpánikban Dél-Indiában – közölték a helyi hatóságok. Kilenc ember a helyszínen életét vesztette, hárman a kórházban haltak bele a sérüléseikbe – írja a CBS News. 

Tömegpánik tört ki egy indiai hindu templomban, sokan meghaltak
Tömegpánik tört ki egy indiai hindu templomban, sokan meghaltak 

A tragédia Andhra Prades állam Srikakulam körzetében, a Swamy Venkateswara templomnál történt, ahol több ezer hívő gyűlt össze az egyik legfontosabb hindu vallási nap, az Ékádasí alkalmából. Ezen a napon a hívek böjtölnek és imádkoznak Visnu istenhez, a világ védelmezőjéhez. 

Lezuhanó vaskorlát miatt tört ki tömegpánik

A rendőrség szerint a templom bejáratánál lévő vaskorlát hirtelen összeomlott, és ez váltotta ki a pánikszerű tolongást. A tömegben sokan elestek és egymásra zuhantak, többeket agyontapostak. 

A helyi hatóságok arról számoltak be, hogy a halálos áldozatok között nyolc nő és egy gyermek is van, valamint legalább 16 sérültet kórházban kezelnek. A sérültek közül többek állapota válságos. 

