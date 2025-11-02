Halálos katasztrófa a templomban, agyontaposták egymást az emberek

Legalább 12 ember életét vesztette és több tucat megsérült egy templomnál kitört tömegpánikban Dél-Indiában – közölték a helyi hatóságok. Kilenc ember a helyszínen életét vesztette, hárman a kórházban haltak bele a sérüléseikbe – írja a CBS News.

Tömegpánik tört ki egy indiai hindu templomban, sokan meghaltak

A tragédia Andhra Prades állam Srikakulam körzetében, a Swamy Venkateswara templomnál történt, ahol több ezer hívő gyűlt össze az egyik legfontosabb hindu vallási nap, az Ékádasí alkalmából. Ezen a napon a hívek böjtölnek és imádkoznak Visnu istenhez, a világ védelmezőjéhez.

Lezuhanó vaskorlát miatt tört ki tömegpánik

A rendőrség szerint a templom bejáratánál lévő vaskorlát hirtelen összeomlott, és ez váltotta ki a pánikszerű tolongást. A tömegben sokan elestek és egymásra zuhantak, többeket agyontapostak.

A helyi hatóságok arról számoltak be, hogy a halálos áldozatok között nyolc nő és egy gyermek is van, valamint legalább 16 sérültet kórházban kezelnek. A sérültek közül többek állapota válságos.

A temple which could accommodate 2000 people had 25,000 people visiting on an auspicious day. In south state #AndhraPradesh, a stampede in the temple led to death of 9 people, left 18 injured of which two of them are critical, according to government officials. #India pic.twitter.com/RM1sxiq3aw — Rishika Sadam (@RishikaSadam) November 1, 2025

Halálos tűz a buszban

Ahogy az Origo már korábban beszámolt róla, tragikus buszbaleset történt Indiában. Egy motoros egy busznak ütközött, a karambol miatt a busz kigyulladt. A tömeg a buszban rekedt, 25 ember szörnyet halt.

Nyaralásból rémálom

Nyáron két turista halt meg Zambiában, miután egy szafarin agyontaposta őket egy elefánt. Az állat a kicsinyét védelmezte a túlságosan közel merészkedő turistáktól, ezért történhetett a halálos állattámadás.