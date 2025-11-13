Tucatnyi tinédzser robbantott ki tömegverekedést egy téren – videó

A zágrábi rendőrség közleménye szerint péntek délután négy óra körül tömegverekedés Zágrábban zajlott le, amikor nagy létszámú fiatal keveredett fizikai összetűzésbe a Ban Josip Jelačić téren, a város szívében. A verekedésről készült videók villámgyorsan elárasztották a közösségi médiát — ezeken jól látható, hogy mintegy húsz feketébe öltözött, maszkos fiatal vett részt az incidensben. – írja a Horvát Index.

Tömegverekedés Zágráb belvárosában — a rendőrök több fiatalt előállítottak a Ban Jelačić téren történt incidens után. Fotó:Képernyőkép/Tiktok

A rendőrség gyorsan reagált, és több gyanúsítottat előállított, akik a környező utcákba menekültek. „A zágrábi rendőrök azonosították az eseménnyel összefüggésbe hozható csoportokat, és több fiatalt a rendőrség épületébe kísértek kihallgatásra” — áll a Zágráb Megyei Rendőrkapitányság közleményében.

A bűnügyi nyomozás folyamatban van, jelenleg több fiatalt is őrizetben tartanak.

Tömegverekedés Zágrábban — spliti középiskolásokat vertek meg az Interliber miatt?

A Jutarnji list értesülései szerint a támadás spliti végzős diákokat ért, akik az Interliber könyvvásár miatt érkeztek Zágrábba. Két diák megsérült, és a Klaićeva kórházban látják el őket; állapotuk stabil, de megfigyelés alatt maradnak.

A nap folyamán egy másik incidens is történt ugyanazon a téren: az N1 televízió stábját is megtámadta egy fiatal férfi, aki előbb szidalmazta a riportereket, majd megütötte az operatőrt, akinek megsérült a szeme. A rendőrség őt is elfogta.

Egyelőre nem tudni, hogy a két eset összefügg-e, de a hatóságok vizsgálják a kapcsolatot.

