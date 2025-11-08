250 km/h-s tornádó pusztított — házak repültek a levegőben!

A dél-brazíliai Paraná államban fekvő Rio Bonito do Iguaçu pénteken (7-én) vált a természet tombolásának helyszínévé, amikor egy heves tornádó végigsöpört a településen. A helyi hatóságok szerint az ereje elérte, sőt helyenként meghaladta a 250 km/h-s sebességet is, ami az F2-es besorolásról F3-ra emelheti a jelenség intenzitását – számolt be a brazil CCN.

A tornádó után Rio Bonito do Iguaçu utcái romokban — a házak teteje leszakadt, autók felborultak, a mentőegységek éjjel-nappal dolgoznak a túlélők felkutatásán Fotó:Illusztráció/Unplash

A Simepar megerősítette a tornádó kialakulását

A Paraná állami környezetvédelmi és meteorológiai szolgálat, a Simepar hivatalosan is tornádónak minősítette a pénteki vihart. A szakértők szerint az extrém időjárást egy alacsony nyomású rendszer és egy hidegfront együttes hatása okozta, amelyet egy extratrópusi ciklon mozgása is felerősített. A meteorológusok tovább elemzik a légifelvételeket, hogy pontosan meghatározzák a pusztítás erejét.

Figyelmeztetés a lakosságnak

A brazil hatóságok arra kérik az embereket, hogy kerüljék a nyílt tereket, és ne tartózkodjanak fák, oszlopok vagy ingatag építmények közelében. A szakemberek szerint a viharzóna a következő napokban a tengerpart felé mozdul, és érintheti Rio de Janeiro és Espírito Santo térségét is.

12 éve nem látott erősségű tornádó pusztított az Egyesült Államokban – videó

Több mint 12 év után alakult ki a legerősebb kategóriájú forgószél az Egyesült Államokban, méghozzá az észak-dakotai Enderlinben június 20-án. A félelmetes tornádó hatalmas pusztítást végzett.

Kilencen haltak meg, több száz ház dőlt romba a hatalmas váci tornádóban

Körülbelül 70 kilométer hosszan, egy kilométer szélességben, 310-375 km/órás szélerősséggel tarolt le mindent, ami az útjába került. A tornádó mindössze hat percig tombolt. Kilenc ember meghalt, 61-en megsérültek, és több száz házat romba döntött a forgószél.