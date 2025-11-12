Megtalálták a lezuhant török katonai repülő utasait és a feketedobozt

Törökország fegyveres erőihez tartozó katonai szállítórepülőgép zuhant le Georgia területén, nem messze az Azerbajdzsánnal közös határtól.

Nemzetközi szakértők vizsgálják a török katonai repülőgép tragédiáját - Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

Hány áldozata van a török repülőgép-balesetnek?

Georgiában a hatóságok szerdán megtalálták az előző nap lezuhant török katonai repülőgépen utazó 20 katona közül 19-nek a holttestét, valamint a C-130-as repülőgép feketedobozát.

Gela Geladze georgiai belügyminiszter újságíróknak elmondta, hogy a gépen 20 ember tartózkodott, beleértve a legénység tagjait is. Hozzátette: folyamatos kapcsolatban állnak és együttműködnek a török belügyminiszterrel. Létrehoztak egy nemzetközi nyomozócsoportot, amelyben török kollégák is részt vesznek. Ők egész éjjel a helyszínen voltak és részt vettek a nyomozati tevékenységekben.

Mi okozta a török katonai repülőgép lezuhanását?

A miniszter pontosította, hogy a repülőgép helyi idő szerint mintegy 14 órakor indult el Azerbajdzsánból, átlépte a georgiai határt és öt kilométerrel távolabb lezuhant. A georgiai fél információi szerint a repülőgép néhány perccel azután tűnt el a radarokról, hogy belépett az ország légterébe, anélkül, hogy vészjelzést adott volna.

A katonai szállító repülőgép Szignagi településen zuhant le. Az eset kapcsán a georgiai belügyminisztérium büntetőeljárást indított a légi közlekedés biztonsági vagy üzemeltetési szabályainak halált okozó megsértése miatt.

A mentők időközben megtalálták a gép feketedobozát - jelentette az NTV televíziós csatorna. A feketedobozt Törökországba küldik kiértékelésre, ami segíteni fog a baleset kivizsgálásában - közölte a televíziós társaság tudósítója a kutatási munkálatok helyszínéről. Az NTV adatai szerint a helyszínen mintegy 40 török szakértő dolgozik, és katonák is vannak ott.

