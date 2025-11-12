Török katonai repülőgép baleset: hivatalos közleményből derültek ki újabb részletek – videó

A török védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy a kedden bekövetkezett török katonai repülőgép baleset során mind a húsz fedélzeten tartózkodó katona meghalt. Yasar Güler védelmi miniszter részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, hozzátéve, hogy a katonák „mártírhalált haltak”, amikor a C-130-as teherszállítójuk lezuhant a grúz–azeri határ közelében.

A grúz–azeri határ közelében lezuhant C-130-as gép roncsai — a török katonai repülőgép baleset során mind a 20 katona életét vesztette. Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

Vizsgálják a török katonai repülőgép baleset körülményeit

A grúz hatóságok szerint a Lockheed C-130 Hercules típusú gép nem adott le vészjelzést, mielőtt eltűnt a radarokról. A lezuhanásról készült felvételen látható, ahogy a gép irányíthatatlanná válik, majd nagy sebességgel a földbe csapódik. A török védelmi minisztérium az áldozatok neveit és rangjait is közzétette.

A georgiai katasztrófavédelem és határőrség egységei jelenleg is dolgoznak a helyszínen, miközben a két ország határán fokozott biztonsági intézkedések léptek életbe. A szerencsétlenség okát továbbra is vizsgálják.

