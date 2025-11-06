Törökország nemet mondott, ebből súlyos botrány lehet

A hírügynökség forrásai szerint Ankara egy „közös technikai katonai ellenőrzési mechanizmus” létrehozásáról tárgyalna Washingtonnal, amely az S-400 működésének átláthatóságát biztosítaná. Cserébe Törökország negyven darab F-35-ös vadászgép megvásárlására kapna engedélyt. A kérdést Recep Tayyip Erdoğan török elnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke már korábban, szeptemberi találkozójukon is megvitatták, de akkor még nem született megállapodás.

Törökország nem hajlandó feladni az orosz S-400 rendszert az Egyesült Államok követelésére

Fotó: Török elnökség / Anadolu/AFP

A Bloomberg emlékeztetett: Törökországot 2019-ben kizárták az F-35 programból, miután az ország négy darab orosz rakétarendszert, azaz S-400 Triumph komplexumokat vásárolt Oroszországtól. Emiatt Washington a CAATSA, vagyis az „Amerika ellenfeleinek szankcionálásáról szóló törvény” alapján szankciókat vezetett be Ankara ellen.

Ankara ugyanakkor már több alkalommal is jelezte, hogy hajlandó lenne együttműködni a szankciók enyhítése érdekében. A török vezetés kereskedelmi ösztönzőket ajánlott fel Washingtonnak, köztük több száz Boeing repülőgép és Lockheed Martin vadászgép beszerzését is.

Török diplomáciai források szerint a cél nem a konfrontáció, hanem a partnerség helyreállítása – ám Ankara továbbra is elutasítja, hogy az orosz rakétarendszert kivonja hadrendjéből – szemlézte a Kommersant.