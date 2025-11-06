Törökország nemet mondott, ebből súlyos botrány lehet

A hírügynökség forrásai szerint Ankara egy „közös technikai katonai ellenőrzési mechanizmus” létrehozásáról tárgyalna Washingtonnal, amely az S-400 működésének átláthatóságát biztosítaná. Cserébe Törökország negyven darab F-35-ös vadászgép megvásárlására kapna engedélyt. A kérdést Recep Tayyip Erdoğan török elnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke már korábban, szeptemberi találkozójukon is megvitatták, de akkor még nem született megállapodás.
A Bloomberg emlékeztetett: Törökországot 2019-ben kizárták az F-35 programból, miután az ország négy darab orosz rakétarendszert, azaz S-400 Triumph komplexumokat vásárolt Oroszországtól. Emiatt Washington a CAATSA, vagyis az „Amerika ellenfeleinek szankcionálásáról szóló törvény” alapján szankciókat vezetett be Ankara ellen.
Ankara ugyanakkor már több alkalommal is jelezte, hogy hajlandó lenne együttműködni a szankciók enyhítése érdekében. A török vezetés kereskedelmi ösztönzőket ajánlott fel Washingtonnak, köztük több száz Boeing repülőgép és Lockheed Martin vadászgép beszerzését is.
Török diplomáciai források szerint a cél nem a konfrontáció, hanem a partnerség helyreállítása – ám Ankara továbbra is elutasítja, hogy az orosz rakétarendszert kivonja hadrendjéből – szemlézte a Kommersant.