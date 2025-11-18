Toronytűz okozott pánikot a horvát fővárosban – videó

Lángok borították el hétfőn késő este Zágráb egyik legismertebb városképformáló épületét, a Vjesnik-tornyot. A horvát közszolgálati televízió beszámolója szerint a tűzoltók egész éjjel küzdöttek a lángokkal, és az első becslések alapján a toronytűz oltása akár egész nap is eltarthat.

A toronytűz miatt órákon át dolgoztak a tűzoltók

Fotó: x / propali_empat

A toronytűz súlyos károkat okozott a zágrábi Vjesnik épületében

Tomislav Tomasevic polgármester hajnalban személyesen is felkereste a helyszínt. Közölte: senki sem sérült meg, és a környéken élők sincsenek veszélyben. Mint mondta, a tűz rendkívül összetett, ráadásul a lángokat eredetileg belülről kellett volna megfékezni, de ez túl kockázatosnak bizonyult.

A kár gyakorlatilag teljes

- fogalmazott, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy az állam és a többi tulajdonos mielőbb megkezdheti az ikonikus torony újjáépítését.

A helyzet súlyosságáról Sinisa Jembrih, a zágrábi hivatásos tűzoltóság parancsnoka is beszélt a Horvát Rádióban. Elmondása szerint amikor a tűzoltók feljutottak a felső szintekre, kiderült, hogy alattuk is ég az épület - ez pedig rendkívül kockázatos helyzetet teremtett.

Zgradu zagrebačkog Vjesnika tokom noći je pojeo požar.



Nekadašnji simbol novinarstva, najveća izdavačka YU kuća, već dugo bez novinara, doslovno se urušio.



foto HINA Lana Slivar Dominić pic.twitter.com/55JakqOkF6 — Eugen Jakovčić (@jakovcic_eugen) November 18, 2025

A parancsnok szerint a valószínűleg több helyen egyszerre felcsapó lángok valamilyen súlyos műszaki meghibásodás vagy elektromos hiba miatt keletkezhettek. A tűzoltóknak ezért vissza kellett vonulniuk, és kívülről folytatják az oltást, ami kevésbé hatékony, de biztonságosabb - mondta.

Hogyan lett a Vjesnik-torony a horvát média egyik meghatározó épülete?

A Slavonska sugárúton álló Vjesnik-torony egykor a zágrábi és a horvát média központi helyszíne volt.

A hetvenes években Európa egyik legmodernebb épületének számított, különleges barnaszínű üvegfalával és az akkor úttörőnek számító "open space" kialakítással, amelyet a New York-i Lever House ihletett.

A 67 méter magas, "csokoládétoronynak" becézett épület 1972-ben fogadta első lakóit, és évtizedeken át meghatározó szerepet játszott a horvát sajtó életében.

A valaha modern és ambiciózus torony azonban az elmúlt években szinte szellemépületté vált - a nyomtatott média visszaszorulása és a félresikerült privatizációs folyamatok miatt a komplexum hosszú ideje elhanyagolt állapotba került.