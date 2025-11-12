Felrobbant az internet – sokkoló előzetest kapott az ikonikus film

A Disney és a Pixar végre bemutatta a Toy Story 5 első előzetesét, amely bepillantást enged a nyáron érkező, régóta várt animációs folytatásba.

A rövid teaser-videóban feltűnik az új fenyegetés, a „Lilypad” nevű okoseszköz, amely a játékok számára az „új kor” szimbóluma lesz — és az előzetes szlogenje szerint „The age of toys is over”, azaz „A játékok kora lejárt.” – írja a Theguardian.

A jól ismert játékcsapat visszatér a Toy Story 5-ben — Woody, Jessie, Rex és a többiek újra együtt, de ezúttal minden megváltozik.

Fotó: PIXAR ANIMATION STUDIOS - WALT D / Collection ChristopheL via AFP

A Toy Story 5 rendezői új érzelmi és technológiai korszakot ígérnek

A Lilypad nevű karaktert Greta Lee (Past Lives, Tron: Ares) szinkronizálja, és ő hozza el a technológia világát a régi, szeretett játékok közé. A Toy Story 5 rendezőpárosa Andrew Stanton (Némó nyomában, WALL-E) és McKenna Harris, aki eddig több Pixar-produkcióban dolgozott, de ez lesz az első rendezése.

Hihetetlenül izgalmas és megható volt végiggondolni, hogyan reagálnak a klasszikus játékaink a mai technológiai világgal szemben

— mondták a rendezők közös közleményükben. „A közönség egy érzelmes, mégis humoros történetre számíthat.”

A jól ismert hangok is visszatérnek: Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) és Joan Cusack (Jessie) újra mikrofon mögé álltak. A szinkroncsapatot kiegészíti Conan O’Brien, aki egy „Smarty Pants” nevű, vécéhasználatra tanító tech-asszisztenst alakít. Ernie Hudson veszi át Carl Weathers szerepét a tavaly elhunyt színésztől, így ő lesz az új Combat Carl hangja.

A Toy Story 5 különösen fontos mérföldkő a stúdió számára, mivel ez lesz az első rész John Lasseter nélkül, aki 2018-ban hagyta el a Pixart szexuális zaklatási vádak után.

A film a stúdió számára egyfajta újrakezdést is jelent, miután az utóbbi években több bukás is érte a céget — köztük az Elio és a Lightyear spin-off, amely 2022-ben közel 106 millió dolláros veszteséget hozott a Disney-nek.

A film a jövő nyári szezonban kerül mozikba, amikor olyan nagy visszatérő folytatásokkal versenyez majd, mint Az ördög Pradát visel 2, a Mortal Kombat II, a Horrorra akadva 6, a Minyonok 3 és a Pókember: Vadonatúj nap (Spider-Man: Brand New Day).

