tragikus baleset

Tragikus baleset: négy halálos áldozata van az őrült száguldozásnak

Szörnyű baleset történt Floridában. Négy ember meghalt, tizenhárman pedig megsérültek, miután egy autó nagy sebességgel letért az útról, majd egy vendéglátóhely teraszába rohant Tampában. A tragikus baleset okozója nem volt ismeretlen a hatóságok előtt.
tragikus balesetFloridahalálos áldozat

A sofőrt, a 22 éves Silas Sampsont a helyszínen őrizetbe vették a tragikus baleset után. A hatóságok közölték, hogy korábban is látták az autót illegális gyorsulási versenyeken részt venni. A rendőrségi beszámoló szerint Sampson az I-275-ös autópályán veszélyesen, nagy sebességgel vezetett, majd lehajtott az útról, és a „Bradley’s on 7th” nevű bár kültéri részébe csapódott, ahol több ember tartózkodott. Három áldozat a helyszínen meghalt, a negyedik pedig a kórházban hunyt el. Két sérült állapota továbbra is kritikus – jelentette az ABC News

A rendőrök igazságszolgáltatást ígérnek a tragikus baleset után – Fotó: Unsplash
A rendőrök igazságszolgáltatást ígérnek a tragikus baleset után
Fotó: Unsplash

Videón a tragikus baleset

A bár tulajdonosa, Bradley Nelson közleményt adott ki. 

Ez egy rendkívül traumatikus esemény volt mindannyiunk számára. Kérünk mindenkit, hogy imádkozzon az áldozatokért és a sérültekért

– írta Nelson.

Egy X-en közzétett videón jól látszik, ahogy Nelson az autójával száguld, majd belehajt a bárba. 

A rendőrség szerint nincs arra utaló jel, hogy a sofőr bármit is szándékosan okozott volna. 

Ez egy értelmetlen tragédia. A felelőtlen száguldozás ártatlan emberek életébe került. Igazságot fogunk szolgáltatni az áldozatoknak és családjaiknak

– nyilatkozta Lee Bercaw, tampai rendőrfőnök. 

Sampson vasárnap délelőtt áll először bíróság elé.

A gyorshajtás visszatérő probléma

Magyarországon is rengeteg baleset következik be gyorshajtás miatt. A Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet szakemberei szerint a sofőrök túl gyorsan hajtanak a kanyarok előtt, még akkor is, ha sebességkorlátozó táblák figyelmeztetnek, hogy csökkentsék a sebességet.

Ferrari száguldott Pásztón

Tavaly január 4-én egy Ferrari 458 Spidert a 21-es főút Pásztó melletti szakaszán mérték be, ekkor a sofőr a megengedett 110 helyett 226 km/h-val repesztett az 570 lóerős sportautóval.

 

 

