A sofőrt, a 22 éves Silas Sampsont a helyszínen őrizetbe vették a tragikus baleset után. A hatóságok közölték, hogy korábban is látták az autót illegális gyorsulási versenyeken részt venni. A rendőrségi beszámoló szerint Sampson az I-275-ös autópályán veszélyesen, nagy sebességgel vezetett, majd lehajtott az útról, és a „Bradley’s on 7th” nevű bár kültéri részébe csapódott, ahol több ember tartózkodott. Három áldozat a helyszínen meghalt, a negyedik pedig a kórházban hunyt el. Két sérült állapota továbbra is kritikus – jelentette az ABC News.

A rendőrök igazságszolgáltatást ígérnek a tragikus baleset után

Fotó: Unsplash

Videón a tragikus baleset

A bár tulajdonosa, Bradley Nelson közleményt adott ki.

Ez egy rendkívül traumatikus esemény volt mindannyiunk számára. Kérünk mindenkit, hogy imádkozzon az áldozatokért és a sérültekért

– írta Nelson.

Egy X-en közzétett videón jól látszik, ahogy Nelson az autójával száguld, majd belehajt a bárba.

CrashVision: It started as street racing and ended in multiple vehicular homicides in Ybor City,Tampa, Florida!

📡 What We Know: 22yr old Silas Sampson plowed his car into a crowd outside a bar called Bradley’s on 7th killing 4 people and injuring 11 others. Dramatic footage has… pic.twitter.com/Q0cWk41ezU — John Cremeans (@JohnCremeansX) November 8, 2025

A rendőrség szerint nincs arra utaló jel, hogy a sofőr bármit is szándékosan okozott volna.

Ez egy értelmetlen tragédia. A felelőtlen száguldozás ártatlan emberek életébe került. Igazságot fogunk szolgáltatni az áldozatoknak és családjaiknak

– nyilatkozta Lee Bercaw, tampai rendőrfőnök.

Sampson vasárnap délelőtt áll először bíróság elé.

A gyorshajtás visszatérő probléma

Magyarországon is rengeteg baleset következik be gyorshajtás miatt. A Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet szakemberei szerint a sofőrök túl gyorsan hajtanak a kanyarok előtt, még akkor is, ha sebességkorlátozó táblák figyelmeztetnek, hogy csökkentsék a sebességet.

Ferrari száguldott Pásztón

Tavaly január 4-én egy Ferrari 458 Spidert a 21-es főút Pásztó melletti szakaszán mérték be, ekkor a sofőr a megengedett 110 helyett 226 km/h-val repesztett az 570 lóerős sportautóval.