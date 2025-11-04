Holtan esett össze a hegycsúcson a lánya születésnapját ünneplő férfi

Meghalt egy 63 éves brit férfi Srí Lankán túrázás közben. A férfi és lánya a nő születésnapját ünnepelték, amikor a hegycsúcsra felérve a túrázó rosszul lett és összeesett. A tragikus haláleset körülményeit kivizsgálták – írja a DailyMail.

Tragikus haláleset: lánya születésnapjának ünneplése közben halt meg az apa

Tragikus haláleset a családi nyaraláson

A családtagok október 25-én vágott neki a népszerű Ella Rock hegycsúcsnak az ország déli részén, hogy megünnepeljék a nő 34. születésnapját. A hegycsúcsra felérve azonban a férfi hirtelen rosszul lett és összeesett. Azonnal kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.

Az orvosszakértő megállapította, hogy a tragikus halálesetet szívinfarktus okozta, amit a megterhelő túra válthatott ki.

A család csupán néhány nappal korábban érkezett Srí Lanka szigetére nyaralni.

