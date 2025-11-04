Holtan esett össze a hegycsúcson a lánya születésnapját ünneplő férfi

Hírlevél

Rémálommá vált a születésnapi nyaralás egy brit család számára Srí Lankán. Apa és lánya hegyet mászni indultak, a hegycsúcsra felérve azonban a férfi hirtelen összeesett és meghalt. A tragikus halálesetet szívinfarktus okozta.
Meghalt egy 63 éves brit férfi Srí Lankán túrázás közben. A férfi és lánya a nő születésnapját ünnepelték, amikor a hegycsúcsra felérve a túrázó rosszul lett és összeesett. A tragikus haláleset körülményeit kivizsgálták – írja a DailyMail.  

Tragikus haláleset: lánya születésnapjának ünneplése közben halt meg az apa
Tragikus haláleset a családi nyaraláson 

A családtagok október 25-én vágott neki a népszerű Ella Rock hegycsúcsnak az ország déli részén, hogy megünnepeljék a nő 34. születésnapját. A hegycsúcsra felérve azonban a férfi hirtelen rosszul lett és összeesett. Azonnal kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. 

Az orvosszakértő megállapította, hogy a tragikus halálesetet szívinfarktus okozta, amit a megterhelő túra válthatott ki. 

A család csupán néhány nappal korábban érkezett Srí Lanka szigetére nyaralni. 

Halálra fagyott két túrázó a hegyekben 

Ahogy arról az Origo már beszámolt, két kínai túrázó vesztette életét Ausztráliában, Victoria állam legmagasabb csúcsa közelében október elején. A hatóságok megállapították, hogy mindkét nő halálra fagyott. Az áldozatok holttestét egy menedékház közelében találták meg. 

Hogyan éljünk túl egy medvetámadást? 

Japánban az elmúlt hetekben több medvetámadás történt Akita prefektúrában, ahol a vadállatok egy futót és egy gyalogost is megtámadtak, sőt, egy esetben egy házba is betörtek. A szakértők szerint, ha valaki szemtől szembe találja magát egy medvével, soha ne fusson el, és ne nézzen a medve szemébe. A legfontosabb, hogy lassan hátráljunk, ne fordítsunk hátat, és ha elkerülhetetlen a támadás, feküdjünk a földre arccal lefelé, kezeinkkel védve a fejünket és a nyakunkat.   

 

