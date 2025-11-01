Tragédia a szállodában! Hároméves kislány fulladt a medence vízébe

Szörnyű tragédia történt egy görögországi nyaralás során. Egy három éves brit kislány belefulladt a szálloda medencéjébe Rodosz szigetén, miután rövid időre felügyelet nélkül maradt. Életét már nem tudták megmenteni, 12 nap kórházi kezelés után meghalt. Szörnyen tragikus nyaralás volt ez egy brit család életében.

Rodosz szigetén történt a tragikus nyaralás (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Tragikus nyaralás: vízbe fulladt a kislány

A hároméves kislányt a szálloda egyik medencéjének alján találták meg október 14-én. A beszámolók szerint a gyermek nagybátyja, aki felügyelte, rövid időre eltávozott, ezalatt történt a baj. Egy ott pihenő brit orvos azonnal a vízbe ugrott, és megkezdte az újraélesztést.

A kislányt a rodoszi kórházba vitték, majd Krétára és Nagy-Britanniába szállították, de a tragikus nyaralás szívszorító véget ért – a gyermek 12 nap múlva meghalt.

A helyszíni vizsgálat szerint a szállodában hiányoztak az alapvető biztonsági intézkedések: nem volt úszómester és mentőfelszerelés a medencénél. A hatóságok több embert – köztük a nagybácsit és a szálloda vezetőit – is felelősségre vontak. A brit kislány halála után a rendőrség tovább vizsgálja a tragédia pontos körülményeit –írja a The Mirror.

Szörnyű tragédiák világszerte

