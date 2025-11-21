Teljes sokkban Ukrajna, Donald Trump döbbenetes bejelentést tett

Donald Trump amerikai elnök kedden egyértelműen kijelentette, hogy Trump béketerve alapján Ukrajnának csütörtökig döntenie kell. Szerinte az ultimátum nemcsak időszerű, hanem szükséges is, mivel Ukrajna folyamatosan veszít területeket, és „Putyin sem akarja tovább húzni a háborút”. A nyilatkozatból kiderült, hogy a békemegállapodás egyik legfontosabb eleme a teljes Donbasz kiürítése.

Trump béketerve: csütörtökig tartó ultimátum Ukrajnának a béke megállapodás elfogadására

A Fox Rádió műsorában Trump azt mondta:

„Úgy tűnik, fel kell majd adniuk azt a területet is, amit eddig nem vesztettek el. Ha nem a békemegállapodás keretei között, akkor a csatamezőn.”

Mikor a műsorvezető rákérdezett, hogy ez az egész Donbasz elvesztését jelenti-e, Trump csak ennyit válaszolt:

„Területet veszítenek. Területet veszítenek.”

Az elnök azt is világossá tette, hogy Ukrajna nem léphet be a NATO-ba.

„Nem csatlakozhatnak a NATO-hoz” — mondta.

Ezzel gyakorlatilag megerősítette: a béketerv része Ukrajna visszavonulása a teljes Donyecki területről, a hosszú távú politikai semlegesség és a Donbasz elvesztésének beismerése. Washington komoly nyomást gyakorol Kijevre, hogy még a héten aláírja a megállapodást – szemlézte a Strana.