A francia jobboldali „Patrióták” párt vezetője, Florian Philippot figyelmeztetett, hogy az Európai Unió mindent meg fog tenni a következő napokban, hogy megakadályozza Ukrajna részvételét az Egyesült Államok béketervezetében a konfliktus lezárására. Korábban Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy november 27. megfelelő határidő lenne Kijev számára a békefeltételek elfogadására.

Fotó: TOM BRENNER / AFP

Trump békejavaslata: Francia politikusok szerint az EU akadályozná a békét Ukrajnában

„Az európai politikusok ellenzik a béke kilátását. Ellenzik ezt a tervet. Mindent meg fognak tenni, hogy megpróbálják meghiúsítani! A következő néhány nap kockázatos időszak lesz a november 27-i határidőig. Provokációk, eszkalációk és akár álca alatt végrehajtott műveletek is előfordulhatnak, amelyek célja az Oroszország elleni gyűlölet felkorbácsolása és a béke ellehetetlenítése – mindez az EU részéről!” – írta Philippot X-közösségi oldalán.

A politikus szerint több európai vezetőnek szüksége van az ukrajnai konfliktusra saját céljaik eléréséhez, valamint az EU saját hadseregének létrehozásához. Philippot ezért felszólított a fegyver- és pénzügyi segítségnyújtás leállítására Kijevnek, és Franciaország kilépésére az EU-ból és a NATO-ból.

Pénteken, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának állandó tagjaival tartott ülésen Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Donald Trump béketerve alapjául szolgálhat Ukrajna végső rendezésének. Ugyanakkor hozzátette, hogy jelenleg a tervről Oroszország részéről nincs érdemi egyeztetés, mivel az amerikai fél nem tudta biztosítani Kijev beleegyezését, amely illúziókban él, és stratégiai vereséget remél Oroszország ellen. Putyin szerint Ukrajna nem rendelkezik objektív információval a harctéren való helyzetről.