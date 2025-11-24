Új követeléssel állt elő Trump – erre senki sem számított

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Csúcsformában filmsorozat felélesztéséért lobbizik, amelyben az előző részekben Jackie Chan játszotta a rendőrfelügyelő szerepét – írja a Semafor, egy, a tárgyalások menetét ismerő forrásra hivatkozva.

Donald Trump Fotó: JOHN MCDONNELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump újra Jackie Channal akciózik – visszatér a Csúcsformában?

A forrás szerint a Trump kedvenc komédia-akciófilmjének jogai a Warner Bros. Discover konglomerátumhoz tartoznak, amely jelenleg eladásra kínált, és az Oracle alapítója, Larry Ellison – az elnök egyik legbefolyásosabb pénzügyi támogatója – közel áll a megvásárlásához.

Trump állítólag személyesen is nyomást gyakorolt Ellisona, hogy újraindítsa a Csúcsformában sorozatot – a vígjáték-akciófilmet, amely rendőrpartnerek kalandjait mutatja be, és ötvözi a humort, a harcművészetet és a faji sztereotípiákról szóló poénokat.

A kiadvány szerint Trump általában a 1980-as és 1990-es évek végi vígjátékokat és akciófilmeket kedveli. Például rajong a 1988-as Véres játék című sportfilméért, amelyben Jean-Claude Van Damme játszott főszerepet.

A Csúcsformában premierje 1998-ban volt, a film világszerte 245,3 millió dollárt hozott a mozipénztáraknál. A sorozat két folytatást is kapott 2001-ben és 2007-ben.